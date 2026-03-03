الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحرس الوطني يدشن حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على وزارة الدفاع

جانب من منافسات بطولة شد الحبل (من المصدر)
3 مارس 2026 04:46

دبي (الاتحاد)

دشّن فريق الحرس الوطني، حامل لقب البطولة لعامين متتاليين، مشاركته في بطولة شد الحبل بالفوز على فريق وزارة الدفاع، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، بشوطين كاملين بنتيجة (2-0)، كما فاز فريق القوات الجوية على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2-0)، وذلك ضمن منافسات فئة المؤسسات الحكومية.
وفي فئة المجتمع، فاز فريق ايه جي مصطفى 1 على فريق ترانس جارد (2-0)، كما فاز فريق الجوارح على فريق دبليو وورلد جيم (2-0)، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق رابتر جيم (2-0)، كما فاز فريق المهداوي والحربي على فريق المقاتلون (2-0)، وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق وصل على فريق العجبان (2-0)، وفريق أفالار على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات (2-0)، وفي المجموعة الرابعة فاز فريق ليفل آب على فريق جلوبال (2-0)، وفريق أولمبيا على فريق محاربين منغالاور (2-1).
 وواصل فريق التداوي (حامل اللقب) تقدمه في منافسات بطولة الكرة الطائرة محققاً فوزه الثاني على التوالي في البطولة هذا العام، حيث فاز على فريق تايجر زعبيل بنتيجة (3-0).
وفي المباراة الثانية فاز فريق إم آي إنفستمنت على فريق زعبيل في مباراة صعبة وماراثونية امتدت لخمسة أشواط وانتهت بنتيجة (3-2).
وبذلك تصدر فريق التداوي ترتيب المجموع الثانية برصيد 6 نقاط، من فوز مباراتين بدون خسارة أي شوط، وتلاه فريق إم آي إن في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بالفوز في مباراتين، ولكن لديه خسارة شوطين.

أخبار ذات صلة
«ند الشبا الرياضية».. «التداوي» و«إنفستمنت» إلى نصف نهائي «الطائرة»
«شرطة دبي» و«البلدية» على لقب سلة الكراسي في «ند الشبا»
بطولة شد الحبل
شد الحبل
دورة ند الشبا الرياضية
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©