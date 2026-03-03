الحرس الوطني يدشن حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على وزارة الدفاع

دبي (الاتحاد)



دشّن فريق الحرس الوطني، حامل لقب البطولة لعامين متتاليين، مشاركته في بطولة شد الحبل بالفوز على فريق وزارة الدفاع، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، بشوطين كاملين بنتيجة (2-0)، كما فاز فريق القوات الجوية على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2-0)، وذلك ضمن منافسات فئة المؤسسات الحكومية.

وفي فئة المجتمع، فاز فريق ايه جي مصطفى 1 على فريق ترانس جارد (2-0)، كما فاز فريق الجوارح على فريق دبليو وورلد جيم (2-0)، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق رابتر جيم (2-0)، كما فاز فريق المهداوي والحربي على فريق المقاتلون (2-0)، وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق وصل على فريق العجبان (2-0)، وفريق أفالار على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات (2-0)، وفي المجموعة الرابعة فاز فريق ليفل آب على فريق جلوبال (2-0)، وفريق أولمبيا على فريق محاربين منغالاور (2-1).

وواصل فريق التداوي (حامل اللقب) تقدمه في منافسات بطولة الكرة الطائرة محققاً فوزه الثاني على التوالي في البطولة هذا العام، حيث فاز على فريق تايجر زعبيل بنتيجة (3-0).

وفي المباراة الثانية فاز فريق إم آي إنفستمنت على فريق زعبيل في مباراة صعبة وماراثونية امتدت لخمسة أشواط وانتهت بنتيجة (3-2).

وبذلك تصدر فريق التداوي ترتيب المجموع الثانية برصيد 6 نقاط، من فوز مباراتين بدون خسارة أي شوط، وتلاه فريق إم آي إن في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بالفوز في مباراتين، ولكن لديه خسارة شوطين.