«جودو الإمارات» يعتمد المشاركة في «آسيوية الكبار» بالصين

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب في بطولة آسيا لفردي كبار الجودو في الصين لعام 2026، والتي تقام بصالة (أوردوس) في شمال الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل، بمشاركة 10 لاعبين، من بينهم اللاعبتان بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وإليزا ليتيف في وزن تحت (7 كجم.

وترغب خرودي بمواصلة تألقها بعد حصولها على ذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام، وذهبية بطولة آسيا في هونج كونج، وذهبية دورة التضامن الإسلامي في الرياض، فيما تأمل ليتيف الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة زغرب (جراند بري) للجودو، والميدالية الفضية في بطولة باريس جراند سلام الكبرى وغيرها من الميداليات الملونة، أن تواصل المشوار على نفس المنوال.

وأكد رئيس الاتحاد أن القائمة النهائية المشاركة في بطولة آسيا، ستضم 8 لاعبين لأوزان تحت 60 كجم، 66 كجم، تحت 73 كجم (2) وتحت 81 كجم، تحت 90 كجم، تحت وفوق 100 كجم، الذين ستتم تسميتهم عقب المعسكر المقترح إقامته في مدينة (بيجا) في كوسوفو اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى الثاني والعشرين من مارس الجاري.

وأضاف: المنتخب سينتقل بعدها إلى العاصمة اليابانية طوكيو في معسكر ختامي، استعداداً لبطولة آسيا في الصين، حيث يتم خلال هذا المعسكر اختيار القائمة النهائية لفئة اللاعبين المشاركين، بإشراف الجهاز الفني الذي يشرف عليه المدرب فيكتور سيكتروف.