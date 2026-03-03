الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يعتمد المشاركة في «آسيوية الكبار» بالصين

«جودو الإمارات» يعتمد المشاركة في «آسيوية الكبار» بالصين
3 مارس 2026 12:26

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب في بطولة آسيا لفردي كبار الجودو في الصين لعام 2026، والتي تقام بصالة (أوردوس) في شمال الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل، بمشاركة 10 لاعبين، من بينهم اللاعبتان بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وإليزا ليتيف في وزن تحت (7 كجم.
وترغب خرودي بمواصلة تألقها بعد حصولها على ذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام، وذهبية بطولة آسيا في هونج كونج، وذهبية دورة التضامن الإسلامي في الرياض، فيما تأمل ليتيف الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة زغرب (جراند بري) للجودو، والميدالية الفضية في بطولة باريس جراند سلام الكبرى وغيرها من الميداليات الملونة، أن تواصل المشوار على نفس المنوال.
وأكد رئيس الاتحاد أن القائمة النهائية المشاركة في بطولة آسيا، ستضم 8 لاعبين لأوزان تحت 60 كجم، 66 كجم، تحت 73 كجم (2) وتحت 81 كجم، تحت 90 كجم، تحت وفوق 100 كجم، الذين ستتم تسميتهم عقب المعسكر المقترح إقامته في مدينة (بيجا) في كوسوفو اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وحتى الثاني والعشرين من مارس الجاري.
وأضاف: المنتخب سينتقل بعدها إلى العاصمة اليابانية طوكيو في معسكر ختامي، استعداداً لبطولة آسيا في الصين، حيث يتم خلال هذا المعسكر اختيار القائمة النهائية لفئة اللاعبين المشاركين، بإشراف الجهاز الفني الذي يشرف عليه المدرب فيكتور سيكتروف.

أخبار ذات صلة
بطولة الشيخ منصور بن زايد «الوثبة 2026».. تفوق روسي في ختام «الجودو»
بشيرات تواجه بطلة طاجكستان في افتتاح «جودو طشقند»
جودو الإمارات
محمد بن ثعلوب
بطولة آسيا للجودو
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©