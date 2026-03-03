الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اجتماع تنسيقي لاتحاد السلة مع المدربين

اجتماع تنسيقي لاتحاد السلة مع المدربين
3 مارس 2026 14:30

 
علي معالي (دبي)
عقد اتحاد كرة السلة اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي فرق الرجال لمناقشة الجدول الزمني لنهائيات دوري الإمارات، في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التنسيق والتعاون مع الأندية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنظيم والجاهزية الفنية للمرحلة المقبلة من البطولة.
وتأهّل للمربع الذهبي أندية شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، وتنطلق أولى المواجهات لمرحلة الذهاب يوم الجمعة المقبل بلقاء البطائح مع شباب الأهلي، بصالة البطائح، ويحلّ النصر ضيفاً على الشارقة.
حضر الاجتماع علي الأميري عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد وقاسم الحموي السكرتير الفني للاتحاد وممثلي الأجهزة الفنية للأندية المعنية، حيث تم استعراض المقترحات ومناقشة الترتيبات الخاصة بالمباريات النهائية، بما يتماشى مع روزنامة الموسم ومتطلبات الفرق المشاركة.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على نهج الاتحاد القائم على الشراكة والتشاور مع الأندية، بما يسهم في إنجاح المسابقات المحلية ورفع مستوى التنافس الفني.
قال علي الأميري: «المرحلة المقبلة من الدوري تمثّل محطة مهمة في مسيرة الموسم، والاتحاد يحرص على توفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية لضمان خروج النهائيات بالصورة المشرفة، التي تعكس تطور اللعبة، والاجتماع يأتي في إطار التنسيق المباشر مع الأجهزة الفنية للأندية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الجدول الزمني، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق».
وأضاف: «هدفنا الأساسي هو إنجاح المنافسات فنياً وتنظيمياً، وتعزيز مستوى الأداء بما يخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً، ونؤكد على أهمية تضافر الجهود بين الاتحاد والأندية خلال هذه المرحلة».

