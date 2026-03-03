«أندية الأولى» تفرض كلمتها في «كأس الاتحاد» ومودرن يفجّر المفاجأة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرضت أندية دوري الدرجة الأولى حضورها بقوة في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، بعدما تأهلت فرق دبا الحصن، العروبة، حتا، والحمرية إلى ربع النهائي، فيما شكّل مودرن سبورت الاستثناء الوحيد بإقصائه العربي في أبرز مفاجآت الدور.

وشهدت انطلاقة مواجهات دور الـ16، مساء أمس، تأهل دبا الحصن على حساب فورت فيرتوس (من الدرجة الثانية) بالفوز 4-2، فيما حسم حتا تأهله بفوز مثير على مضيفه الإمارات 2-1، بعدما حوّل تأخره بهدف فابيو دا سيلفا في الدقيقة 28 إلى انتصار بهدفي خالد سالم خلفان في الدقيقة 62، وشيفيت شيفتي في الدقيقة 75.

كما تأهل العروبة بفوزه على مجد 3-0، بينما اقتنص الحمرية بطاقة العبور بتغلّبه على مضيفه الفجيرة 1-0.

وفي المقابل، خطف مودرن سبورت، متصدر دوري الدرجة الثالثة، الأضواء بإقصائه العربي (من الدرجة الأولى) بالفوز 2-1، بعدما تقدم العربي بهدف أنور سوسال في الدقيقة 15، قبل أن يقلب مودرن النتيجة عبر علي عبدالكريم في الدقيقة 28، وأحمد أشرف في الدقيقة 56.

وتُستكمل مباريات الدور ذاته، مساء اليوم، بمواجهات تجمع لجينتوس إف سي مع فرسان هسبانيا، وسيتي (الدرجة الأولى) مع فورت فيرتوس (الدرجة الثالثة)، و365 مع نوفا ستار.

وتعود بطولة كأس الاتحاد إلى الواجهة بعد غياب دام عشرة أعوام منذ آخر نسخة أُقيمت في موسم 2015-2016، بمشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وتُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ضمن توجّه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي.