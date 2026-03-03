529 تدخلاً أمنياً في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب



الرباط (د ب أ)

كشف بيان مشترك صادر عن وزارة العدل المغربية، رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة المكاتب القضائية المحدّثة بالملاعب خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025.

واستضافت الملاعب المغربية المسابقة القارية، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، فيما تُوّج المنتخب السنغالي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه بهدف على أصحاب الأرض.

ووفق البيان، تم تسجيل 529 تدخلاً أمنياً، قُدّم خلالها 202 شخص أمام المكاتب القضائية لمعالجة مخالفات متنوعة ضمن نطاق البطولة. وأشار البيان إلى أن من بين التدخلات الأمنية، 307 حالات للتحقق من الهوية تم التنسيق بشأنها مباشرة مع المصالح القضائية المختصة، كما تم رصد محاولات دخول الملاعب من دون تذاكر (68 حالة)، استخدام تذاكر مزورة (17 حالة)، قضايا تتعلق بالمخدرات (16 قضية)، وحيازة ألعاب نارية (20 قضية).

كما تم ضبط 5 أسلحة بيضاء وعبوتين من بخاخ مسيل للدموع، وضبط 396 شخصاً يشتبه في تورطهم بالمضاربة على تذاكر المباريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّت متابعتهم قضائياً.

وكشف موقع البطولة الإلكتروني المغربي، نقلاً عن البيان، أن المكاتب القضائية تعاملت مع 152 واقعة تتعلق بأفعال إجرامية، حيث تمت متابعة 82 قضية أمام المحكمة، وتفعيل الغرامة التصالحية في 56 حادثة، وحفظ حالتين، واستكمال البحث في 12 أخرى. وشكّل المغاربة 2ر79% من الأشخاص المقدمين، بينما مثّل الأجانب 8ر20%، وكانت المخالفات الأكثر تسجيلاً الدخول أو محاولة الدخول للملعب عن طريق التدليس بنسبة 48ر25%، تليها المضاربة في التذاكر بنسبة 96ر10%، ثم الدخول إلى رقعة الملعب بنسبة 46ر7%.