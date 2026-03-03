الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش: أفتقد الشعور بروح الفريق

ديوكوفيتش: أفتقد الشعور بروح الفريق
3 مارس 2026 15:00

 
إنديان ويلز (د ب أ)
استغل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش وقته في ولاية كاليفورنيا الأميركية على أكمل وجه قبل انطلاق بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، ويمتلك ديوكوفيتش، الذي حقق 5 ألقاب في إنديان ويلز، رقماً قياسياً ببقائه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لمدة 428 أسبوعاً.
واستغل اللاعب المخضرم هذه الفرصة لنقل خبرته إلى الجيل القادم، وإن كان ذلك في رياضة مختلفة، حيث تحدّث ديوكوفيتش إلى فريق كرة القدم بجامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية قبل انتقاله للمشاركة في بطولة إنديان ويلز.
وقال ديوكوفيتش للاعبي الفريق: «الأمر يتعلق باللحظة الراهنة. هذا هو الوقت المناسب لأن 10% من الحياة تحدث لنا، و90% منها تعتمد على كيفية تفاعلنا مع ما يحدث لنا». كما أوضح ديوكوفيتش للاعبي كرة القدم أنه يفتقد الشعور بروح الفريق، باعتباره يلعب في رياضة فردية، حيث قال: «أشعر بسعادة غامرة لرؤيتكم، ومدى استمتاعكم بدعم بعضكم البعض، ورفع معنويات بعضكم، وتعزيز هذه الروح».
أضاف ديوكوفيتش في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة محترفي التنس: «هذا لن يفيدكم إلا كفريق، وأنتم كأفراد، ومدربكم، والمجتمع بأكمله، وبالطبع الجامعة التي تنتمون إليها». كما حرص ديوكوفيتش، وهو من عشاق كرة السلة منذ زمن طويل، على الجلوس في الصفوف الأمامية خلال مباراة لفريق لوس أنجلوس ليكرز بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه). والتقط نجم التنس صورة سريعة مع أسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس وكذلك لوكا دونتشيتش.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أسهب دونتشيتش في الإشادة بإنجازات ديوكوفيتش، حيث قال اللاعب السلوفيني «بالنسبة لي، هو الأفضل على الإطلاق. وجوده هنا لمشاهدتي أمر لا يصدق».

 

