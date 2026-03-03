الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كأس منصور بن زايد.. «المناصحة» و«الشؤون القانونية» يخطفان بطاقتي ربع النهائي

3 مارس 2026 14:44

مصطفى الديب (أبوظبي)
أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الثانية، ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث حُسمت بطاقتا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهتين اتسمتا بالتوازن والندية، وانتهتا بالتعادل، ليحسم المركز الوطني للمناصحة صدارة المجموعة، فيما رافقه مكتب الشؤون القانونية إلى الدور المقبل.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، في إطار دعم الحركة الرياضية وتعزيز روح التنافس الإيجابي في الأجواء الرمضانية.
وانتهت مواجهة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمركز الوطني للمناصحة بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعد لقاء اتّسم بالحذر التكتيكي والتوازن بين الطرفين.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط محاولات متبادلة دون ترجمة تهديفية، قبل أن ينجح المركز الوطني للمناصحة في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني، ليشعل أجواء المباراة، إلا أن فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تمكّن من العودة سريعاً وأحرز هدف التعادل، ليصعد المركز الوطني للمناصحة في الصدارة برصيد 5 نقاط.
وحصل كليم سيمون لاعب المركز الوطني للمناصحة على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أداء مميّز ساهم في حفاظ فريقه على صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وتعادل مكتب الشؤون القانونية مع مكتب الأمين العام بهدف لكل فريق، في مواجهة اتّسمت بالندية والتكافؤ بين الفريقين.
وبهذه النتيجة حصد مكتب الشؤون القانونية النقطة الرابعة ليتأهل وصيفاً للمتصدر إلى ربع نهائي البطولة.
وشهد اللقاء تبادلاً للهجمات ومحاولات مستمرة لكسر التعادل، إلا أن النتيجة بقيت متوازنة حتى صافرة النهاية، ليحصد كل فريق نقطة ثمينة في ختام الدور التمهيدي.
وبرز أيوب تويجر حارس مرمى مكتب الشؤون القانونية بشكل لافت، حيث قدم أداءً مميزاً وتصديات حاسمة، حافظت على حظوظ فريقه في التأهل، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وودّع مكتب الأمين العام الذي حلّ ثالثاً بـ3 نقاط، كذلك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الرابع بنقطتين.
وتواصل منافسات البطولة مساء أمس بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، حيث يلتقي مدارس الإمارات الوطنية مع قطاع الخدمات المساندة في المباراة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية قطاع الشؤون المالية والمشتريات مع مكتب التنسيق المجتمعي.
ومن المتوقع أن تحمل المواجهتان الكثير من الإثارة، في ظل سعي الفرق لحسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة، والانضمام إلى ركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

