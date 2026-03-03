الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

حكم لقاء ريال مدريد وخيتافي يكشف سبب طرد ماستانتونو

حكم لقاء ريال مدريد وخيتافي يكشف سبب طرد ماستانتونو
3 مارس 2026 15:15


مدريد (د ب أ)
ربما يغيب فرانكو ماستانتونو عن فريقه ريال مدريد لعدة مباريات بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، لاعتراضه على قرارات الحَكم خلال خسارة الفريق الملكي صفر/ 1 أمام خيتافي، أمس الاثنين، بملعب (سانتياغو برنابيو).
ومع تزايد إحباط لاعبي ريال مدريد من إهدار لاعبي خيتافي للوقت خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، استمر ماستانتونو في الاعتراض على الحكم بعد احتساب ركلة حرة لصالح خيتافي. وبدا أن ماستانتونو وكأنه تجاوز الحدّ، ليوقف الحكم أليخاندرو مونيز، الذي أدار اللقاء، المباراة بعد أن التفت إليه فجأة بسبب ما قاله اللاعب الأرجنتيني، ثم أشهر البطاقة الحمراء مباشرة.
وعقب المباراة، وصف ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، سلوك ماستانتونو بأنه «غير مقبول»، منتقداً اللاعب الشاب لافتقاره إلى الهدوء. وبحسب ما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية، كشف تقرير الحكم عن سبب طرد ماستانتونو، حيث كتب «في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب فرانكو ماستانتونو بسبب مخاطبته لي، صارخاً بالكلمات التالية مرتين: (يا للعار، يا له من عار لعين)».
وفيما يتعلق بشأن مدة إيقاف ماستانتونو المحتملة، فباعتباره لاعباً تعرّض للطرد بالبطاقة الحمراء مباشرة، فمن المرجّح أن يغيب ماستانتونو لأكثر من الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة. وينص قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن «مخاطبة الحكام بألفاظ أو سلوكيات تنم عن عدم الاحترام أو الاستخفاف، ما لم يشكّل ذلك مخالفة جسيمة، يُعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات».
وفي مثل هذه الحالات، من المرجح أن يتلقى لاعب الفريق الملكي إيقافاً لمباراتين. وهذا يعني أنه بالإضافة لغيابه عن مباراة ريال مدريد ضد مضيفه سيلتا فيجو مساء الجمعة المقبل على ملعب (بالاييدوس)، فمن المرجح أيضاً ألا يشارك ماستانتونو في مباراة النادي الملكي ضد ضيفه إلتشي في الأسبوع التالي، والتي ستقام بين مباراتي الفريق ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المفترض نظرياً أن يعود ماستانتونو للفريق الأبيض في الوقت المناسب لمواجهة جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، على ملعب (سانتياجو برنابيو) في 22 مارس المقبل.

