ملبورن سيتي يتعادل مع بوريرام يونايتد في «نخبة آسيا»



ملبورن (د ب أ)

تعادل ملبورن سيتي الأسترالي مع ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي 1 -1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على استاد ملبورن ريكتانجولار في ملبورن، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقدم بوريرام يونايتد عبر هدف جيليرمي بيسولي في الدقيقة 37، وتعادل ملبورن سيتي عن طريق بنجامين مازيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 10 مارس على استاد مدينة بوريرام.

وكان بوريرام يونايتد حصل في مرحلة الدوري على المركز الرابع في منطقة الشرق برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، وبفارق الأهداف أمام ملبورن سيتي، بعدما حقق 4 انتصارات، مقابل تعادلين اثنين وخسارتين.

في المقابل، حصل ملبورن سيتي على المركز الخامس برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، حيث حقق 4 انتصارات، مقابل التعادل في مباراتين والخسارة مرتين. وتقام الأدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.