الرياضة

أجندة حافلة بالأحداث الرياضية في أبوظبي خلال مارس

أجندة حافلة بالأحداث الرياضية في أبوظبي خلال مارس
3 مارس 2026 17:30

 
أبوظبي (وام)
تستضيف العاصمة أبوظبي عدة فعاليات رياضية محلية ودولية خلال شهر مارس الجاري، تتصدرها بطولة الأيروسوفت العالمية، والجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026، وينظم اتحاد الأيروسوفت «بطولة الأيروسوفت العالمية» يوم 24 مارس بمشاركة 60 فريقاً يمثلون أكثر من 20 دولة، في أكبر حدث من نوعه يقام على مستوى الدولة.
وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، تستضيف أبوظبي منافسات الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026، والتي تقام يومي 28 و29 الشهر الجاري، في جزيرة الحديريات.
وتستقطب البطولة نخبة من أبرز الرياضيين العالميين المصنّفين في رياضتي الترايثلون والباراترايثلون، إلى جانب برنامج متنوع من السباقات المجتمعية التي تتيح للرياضيين من مختلف الأعمار والقدرات فرصة التنافس على المسار نفسه إلى جانب أبطال العالم.
وإلى جانب ذلك تقام عدة بطولات مجتمعية أبرزها سباق مدينة خليفة للجري يوم 25 مارس، ودوري البادل المجتمعي يوم 29 مارس وسباق عام الأسرة للدراجات الهوائية في اليوم نفسه.
وخلال الشهر الجاري تتواصل أيضاً فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، التي تقام بنسختها الأولى، وتستمر حتى 17 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، بالإضافة إلى كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمستمرة حالياً على ملاعب فندق قصر الإمارات، فيما تتواصل أيضاً منافسات تحدي حفيت الرياضي والمقام في منطقة العين.
وفي الوثبة أيضاً تقام منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، في 11 رياضة جماعية وفردية، وتختتم الجمعة المقبل، كما تختتم يوم السبت المقبل بطولة غنتوت الدولية للبولو والمقامة بمشاركة 6 فرق محلية ودولية.
كما اختتمت مؤخراً منافسات بطولة أبوظبي المجتمعية للسباحة، والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول.

