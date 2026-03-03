الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحشد القوة الضاربة للمشاركة في «بيانكي» و«تروفيو»

«الإمارات للدراجات» يحشد القوة الضاربة للمشاركة في «بيانكي» و«تروفيو»
3 مارس 2026 17:04

أبوظبي (وام)
أعلن فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، عن قائمته المشاركة في سباق "ستراد بيانكي بإيطاليا" والمقرر السبت المقبل لمسافة 202.7 كم، وهو الحدث الذي يشهد انطلاقة الموسم الجديد لنجمة السلوفيني تادي بوجاتشار، وذلك إلى جانب نخبة من دراجي الفريق.
ويتطلع بوجاتشار إلى التتويج بلقب السباق للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وأن توج به في أعوام 2022، و2024، و2025.
كما يشارك زميله إسحاق ديل تورو للمرة الثالثة على التوالي في السباق، ويعود إلى الطرق الإيطالية لأول مرة هذا الموسم.
وتضم القائمة أيضاً كلا من الدراجين، يان كريستن، وفيليكس جروسشارتنر، ودومين نوفاك، وفلوريان فيرميرش، وكيفن فيرمايركه.
وقال بوجاتشار في تصريح للموقع الرسمي للفريق: "هذا السباق هو الأول لي خلال الموسم، وأتمنى أن أحقق بداية موفقة.. متحمس للعودة إلى المنافسة والمشاركة مع الفريق الذي يحقق نتائج قوية حالياً، أتمنى استمرار هذا الأداء خلال السباقات المقبلة".
من جانب آخر يشارك الفريق غداً في سباق تروفيو لايجويليا بإيطاليا أيضاً، وذلك لمسافة 192 كم، طامحاً في الحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي.
وتضم قائمة الدراجين المشاركين كلا من بينوا كوسنفروا، وفيليكس جروسشارتنر، وكيفن فيرمايرك، ودومين نوفاك، أدريا بيريكاس وأنطونيو مورجادو.

