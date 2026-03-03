الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

800 لاعب في منافسات الكريكيت ببطولة منصور بن زايد الرمضانية

800 لاعب في منافسات الكريكيت ببطولة منصور بن زايد الرمضانية
3 مارس 2026 19:19

 
معتز الشامي (دبي)

تتواصل يوم غد بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، في يومها العاشر، بإقامة مسابقتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة، بينما تستمر منافسات الكرة الطائرة، والطائرة الشاطئية، بحضور جماهيري كبير من كافة شرائح المجتمع.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، ويبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.
وشهدت البطولة انطلاق منافسات الكريكت بمشاركة نحو 800 لاعب يمثلون 46 فريقاً من مختلف الجنسيات، في أكبر حدث رياضي لهذه اللعبة في الدولة خلال شهر رمضان، وكان التفوق في جولتها الأولى لفريق شيترال ليونز على فريق أر سي إيه بفارق 54 ركضة، كما تفوّق فريق إس إس كيه أبوظبي على سبارك بفارق 9 ضربات، وعلى شيترال ليونز بفارق 20 ركضة، بينما فاز سبارك على آر سي إيه بفارق 10 ضربات.
من جهة أخرى، أسفرت منافسات سباعيات كرة القدم، عن فوز فريق مؤسسة خليفة على القطارة 27-0، وفريق أكاديمية «سبورت فور أول» على بالوت 4-1، والكتيبة على فريق رأس الخيمة 1-0، وإف جي أكاديمي على الحصن 10-6، وإيجز على الحريفة 6-1، والفريق الأوروبي على الهزاع 8-4، والونان على خط الدفاع 2-0، والشباب على أبيكس فيلوستي 1-0، وثري بوينت على النشامى 3-1، وتعادل المخضرمين مع أبوظبي ليجندز 2-2.
وفي إطار متّصل، اكتمل عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في منافسات البادل فئة «دي» في ختام دور المجموعات، وهم تشينجو تابا وفيصل الحمادي، وشامخ المصعبي ومسعد المصعبي «المجموعة الأولى»، وأنور قاسم وخالد أحمد، ومحمد آل علي وناصر عباس «المجموعة الثانية»، وخالد الشحي وزايد المهيري وجعفر الكثيري وخالد الهاشمي «المجموعة الثالثة»، وعبدالله الصيعري وخلف سالم، وزكريا الكثيري ومحمد جمعان «المجموعة الرابعة»، ومحمد السابا وسعيد الحمادي، وعبدالله الصيعبي وعبدالله الواحدي «المجموعة الخامسة»، وعبدالمجيد عوض وعبدالعزيز عوض، وعمر العطار وحسن محمد «المجموعة السادسة»، وعبدالله الصيقال وراشد الحوسني، ومحمد التميمي وعيسى محمد «المجموعة السابعة»، وعبدالعزيز العبيدلي وهاشم محمد، وأحمد الحمادي وفهد القبيسي «المجموعة الثامنة».
حضر الفعاليات مساء أمس الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل.

 

