الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق بطولة تحدي الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

انطلاق بطولة تحدي الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان
3 مارس 2026 20:54


عجمان (وام)
انطلقت منافسات بطولة تحدي الموانع ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة عكست روح التحدي والإصرار بين مختلف الفئات العمرية.
وتصدر الحدث حضور ومشاركة الشيخ محمد بن عمار النعيمي، والشيخ سلطان بن عبدالعزيز النعيمي، حيث شاركا في تحدي اليوم الأول ضمن فئة الناشئين، مما أضفى زخماً كبيراً على انطلاقة الفعاليات.
وشهد اليوم الأول إقامة منافسات فئة الناشئين للأولاد والبنات تحت 16 سنة، إلى جانب فئة الفردي للسيدات المواطنات، حيث قدم المشاركون مستويات مميزة أظهرت جاهزيتهم البدنية العالية وقدرتهم على تخطي مختلف مراحل التحدي. وتتواصل منافسات البطولة يومي الثلاثاء والأربعاء، بإقامة سباقات فئة المحترفين للرجال والسيدات، إضافة إلى فئة الفرق للمحترفين، وسط توقعات بمنافسات قوية ومحتدمة نظراً لمشاركة نخبة من الرياضيين والرياضيات.
وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة للبطولة، خصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للجماهير عبر سحوبات يومية وفقرات ترفيهية مميزة على المسرح، كما أعلنت اللجنة عن سحب على سيارة للمشاركين في العروض الشرائية بقيمة 15 درهماً في القرية الرمضانية المصاحبة لبطولة تحدي الموانع، وكذلك في قرية الدورة الرياضية المقامة في مركز كواترو الرياضي.
ومن المقرر أن يجري السحب الأكبر على السيارة في اليوم الختامي للدورة الرياضية، والموافق للتاسع عشر من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء احتفالية تُختتم بها فعاليات النسخة السادسة من هذا الحدث الرياضي والمجتمعي.

أخبار ذات صلة
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
«سياحة عجمان» توقّع اتفاقية تعاون مع «في تورز» الألمانية
تحدي دبي للياقة
عجمان
حكومة عجمان
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©