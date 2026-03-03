اختتام منافسات بطولة الرماية الرمضانية لشرطة عجمان 2026



عجمان (وام)

اختتمت مساء أمس فعاليات بطولة شرطة عجمان للرماية التي أقيمت في نادي الشرطة للرياضة والرماية بمشاركة متنافسين من مختلف إمارات الدولة.

ودارت منافسات غمرها الحماس بين المشاركين في بطولة الرماية في فئة مسدس 9 ملم مسافة 25 متراً برزت فيها قدراتهم ومهاراتهم المتميزة في الرماية، لتختتم البطولة بفوز ثلاثة مشاركين من عنصر الرجال وثلاثة من العنصر النسائي من المشاركين من المواطنين والمقيمين من مختلف أنحاء الدولة.

وكرم العقيد ناصر عبدالله آل علي نائب مدير إدارة الشؤون المالية في القيادة العامة لشرطة عجمان والرائد أحمد العجماني مدير نادي الشرطة للرياضة والرماية الفائزين بالمراكز الأولى، وقد حصل على المركز الأول علي مبارك عمر، كما فاز في المركز الثاني محمد راشد حميد، أما المركز الثالث فكان من نصيب سالم ياقوت ربيع.

كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى للعنصر النسائي، حيث حصلت على المركز الأول سلمى خميس خليفة، كما فازت يسرى جمعة مطر بالمركز الثاني، فيما فازت بالمركز الثالث جميلة جمعة سعيد.

وتوجه العقيد ناصر عبدالله آل علي عجمان بالشكر والتهنئة للمشاركين والفائزين والمنظمين لمساهمتهم في إنجاح البطولة، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز.