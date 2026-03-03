الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركة كبيرة لطلاب جامعة خليفة في بطولة منصور بن زايد الرمضانية

مشاركة كبيرة لطلاب جامعة خليفة في بطولة منصور بن زايد الرمضانية
3 مارس 2026 22:00


أبوظبي (وام)
يشارك طلاب جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - «الوثبة 2026»، في الرياضات الفردية وكرة القدم والبادل وكرة الطائرة والسلة، وغيرها من الرياضات التنافسية.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة في تصريح اليوم بمناسبة حضوره فعاليات البطولة، إن المشاركة الكبيرة للطلاب في الأنشطة الرياضية المختلفة ضمن البطولة، تتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة» 2026، انطلاقاً من أهمية الرياضة بوصفها أسلوب حياة يعزز التماسك الأسري والصحة المجتمعية.
وأضاف أن هذه المشاركة تغرس في نفوس طلاب الجامعة أهمية التفاعل مع الفعاليات المجتمعية، وتشجعهم على النشاط والحركة، بما يعزز الاستراتيجية الوطنية ورؤية إمارة أبوظبي في استدامة الصحة، وممارسة الرياضة في المجتمع، وترسيخ دور الأسرة المحوري في هذا الجانب.
وأشاد بما شاهده من اهتمام كبير، وتفاعل إيجابي من شرائح المجتمع كافة وسط بيئة محفزة ومشجعة على ممارسة الرياضة.
وأثنى الحجري على الترتيبات الفنية والتنظيمية من اللجان كافة، والجهود المبذولة في المنافسات، وتحفيز المشاركين من خلال التتوع المميز في الفعاليات الرياضية، بما يتيح لجميع أفراد المجتمع ممارسة الرياضة المناسبة لكل منهم.

أخبار ذات صلة
21 فريقاً في منافسات الطائرة ببطولة منصور بن زايد الرمضانية
اختتام منافسات بطولة الرماية الرمضانية لشرطة عجمان 2026
جامعة خليفة
إبراهيم الحجري
الدورات الرمضانية
الأنشطة الرياضية
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©