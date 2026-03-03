الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع في «ختامي الوثبة» للهجن

سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع في «ختامي الوثبة» للهجن
3 مارس 2026 22:03

 
أبوظبي (الاتحاد) 

اختتمت مساء اليوم فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «2026» (المرحلة الأولى) الذي أقيم على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وينظمه اتحاد سباقات الهجن، لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع الإنتاج، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وجمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن، منافسات اليوم السادس والأخير والذي تضمن 14 شوطاً في منافسات سن الإيذاع، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة.
وتمكن شعار معالي حميد بن سعيد النيادي من انتزاع كأس الأبكار «محليات الإنتاج»، في الشوط الرئيسي الأول عبر «سرابة»، متفوقة بتوقيت قدره 9:00:63 دقيقة، وأهدت مالكها جائزة مالية قدرها مليون درهم.
ونجح «مبعد» لنايع راشد سيف بالشاوي الغفلي في الفوز ببندقية الجعدان محليات الإنتاج بعد أن تفوق على منافسيه في الشوط الرئيسي الثاني، مسجلاً 9:02:91 دقيقة، وحصد 800 ألف درهم.
وتوجت «العندل» لعلي سالم علي بن متعب الصعاق، بكأس الأبكار مهجنات الإنتاج، في الشوط الثالث، مسجلة 8:57:61 دقيقة، بينما حقق «أشقر»، لأحمد علي بن سلطان السبوسي، لقب الشوط الرابع وحصد شداد الجعدان مهجنات الإنتاج، بزمن قدره 8:56:39 دقيقة.

«منصورة» تتصدر
أسفرت الأشواط من الخامس إلى العاشر عن فوز «منصورة» لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، و«فزعة» لسالم بن ثعلوب سالم الدرعي، و«عناد» لجمعة مبارك جمعة بن مغيير الخييلي، و«الشامخ» لأسعد سعيد بن سعود محمد الغفيلي، و«الحذرة» لمعالي حميد بن سعيد النيادي، و«الدانة» لحمد محمد بن سالم الوهيبي.

 

 

