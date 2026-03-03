الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«كاس» تؤكد أحقية الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري 2025

«كاس» تؤكد أحقية الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري 2025
3 مارس 2026 22:06


القاهرة (د ب أ)
قضت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بأحقية فريق الأهلي المصري الكاملة في التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي 2024 / 2025.

وقال الأهلي المصري في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه تلقى إخطاراً يفيد بتأكيد التتويج بلقب الدوري ورفض الطعن الذي تقدم به بيراميدز.
وكان بيراميدز قد تقدم بطعن علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة باعتبار الأهلي مهزوماً فقط في مباراته أمام الزمالك والتي لم يلعبها لعدم تعيين حكام أجانب. وطالب نادي بيراميدز بخصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي، وبالتالي يكون قد توج بلقب الدوري، علماً بأن الأهلي أنهى السباق في الصدارة برصيد 58 نقطة خلفه بيراميدز 56 نقطة في المركز الثاني.

المحكمة الرياضية الدولية
الأهلي المصري
نادي بيراميدز
الدوري المصري
الزمالك المصري
