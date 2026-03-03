«كاس» تؤكد أحقية الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري 2025



القاهرة (د ب أ)

قضت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بأحقية فريق الأهلي المصري الكاملة في التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي 2024 / 2025.

وقال الأهلي المصري في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنه تلقى إخطاراً يفيد بتأكيد التتويج بلقب الدوري ورفض الطعن الذي تقدم به بيراميدز.

وكان بيراميدز قد تقدم بطعن علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة باعتبار الأهلي مهزوماً فقط في مباراته أمام الزمالك والتي لم يلعبها لعدم تعيين حكام أجانب. وطالب نادي بيراميدز بخصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي، وبالتالي يكون قد توج بلقب الدوري، علماً بأن الأهلي أنهى السباق في الصدارة برصيد 58 نقطة خلفه بيراميدز 56 نقطة في المركز الثاني.