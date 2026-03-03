الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
فيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال 2026

فيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال 2026
3 مارس 2026 22:44


زيوريخ (د ب أ)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، في أميركا وكندا والمكسيك، احتفالاً بتبقي 100 يوم فقط على انطلاق الحدث الكروي الأضخم، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا.
ويعد هذا الملصق القطعة الأخيرة التي تكتمل بها مجموعة ملصقات المدن الـ 16 المستضيفة، حيث صمم بجهد تعاوني جمع لأول مرة في تاريخ البطولة ثلاثة فنانين من الدول المستضيفة وهم الكندي كارسون تينج والمكسيكية مينيرفا والأميركي هانك ويليس، ليعكسوا برؤيتهم الفنية قيم الوحدة والربط بين الشعوب.
وتستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستقبال العالم في نسخة ثورية تشهد إجراء 104 مباريات، تبدأ في ملعب مكسيكو سيتي في 11 يونيو وتختتم بالمباراة النهائية في نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو، وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو بأن الملصق يجسد الطاقة والتنوع والشغف المشترك، مؤكداً أن مليارات المشجعين سيعيشون لحظات تتخطى حدود كرة القدم لتوحد الثقافات على مسرح عالمي شامل هو الأكبر في تاريخ اللعبة.
وعلى صعيد التحضيرات الفنية، تأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى النهائيات، من بينها 4 منتخبات تسجل حضورها الأول وهي الأردن وأوزبكستان وكاب فيردي وكوراساو، فيما تتبقى 6 مقاعد سيتم حسمها عبر الملحق العالمي والأوروبي في نهاية مارس الجاري.
وأعلن فيفا أن المشجعين الراغبين في حضور المباريات يمكنهم ترقب مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة في أبريل المقبل، والتي ستعتمد قاعدة الأولوية بالأسبقية، مع استمرار توفر باقات الضيافة لمن يبحثون عن تجربة فاخرة في الملاعب.

