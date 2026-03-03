الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

21 فريقاً في منافسات الطائرة ببطولة منصور بن زايد الرمضانية

21 فريقاً في منافسات الطائرة ببطولة منصور بن زايد الرمضانية
3 مارس 2026 23:00

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مشاركة كبيرة لطلاب جامعة خليفة في بطولة منصور بن زايد الرمضانية
اختتام منافسات بطولة الرماية الرمضانية لشرطة عجمان 2026


أعلن اتحاد الكرة الطائرة مشاركة 21 فريقاً في المنافسات المقررة ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - «الوثبة 2026»، وقال عوض المنصوري، الأمين العام المساعد للاتحاد، إن البطولة تضم زخماً من الفعاليات الرياضية، بما يعود بالفائدة على ممارسي الرياضة نظرا للأهمية الكبيرة التي تمثلها على الصعيد الصحي في المجتمع.
وأشار إلى أن إدراج الكرة الطائرة وتخصيص ملعب للكرة الطائرة الشاطئية، ضمن فعاليات البطولة، يحقق العديد من المكاسب المهمة للعبة، ويعزز زيادة الممارسين لها، ويحفزهم على الانضمام إلى المنافسات، لاسيما أن الأجواء التي تشهدها البطولة بصفة عامة في شهر رمضان تشجع جميع الفئات على الانضمام للأنشطة الرياضية.
وأوضح المنصوري أن اللجنة المنظمة للبطولة قامت بجهود كبيرة على صعيد الإعداد لها، وتوفير متطلبات نجاحها، وتجهيز المنشآت الرياضية المختلفة ما شكل دافعاً مهماً للانضمام إلى الفعاليات، بوجود جميع أفراد الأسرة ضمن رؤية ملهمة في عام الأسرة 2026.

الكرة الطائرة
اتحاد الكرة الطائرة
مهرجان الوثبة
الدورات الرمضانية
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©