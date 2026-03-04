الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الأولمبية» تستعرض استعدادات المشاركة في «الآسيوية الشاطئية»

«الأولمبية» تستعرض استعدادات المشاركة في «الآسيوية الشاطئية»
4 مارس 2026 04:35

دبي (الاتحاد)

عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الإماراتية، اجتماعاً مشتركاً مع عدد من الاتحادات الرياضية عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في الدورة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة سانيا في الصين خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.
حضر الاجتماع محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وعدد من ممثّلي الاتحادات الرياضية، حيث استعرض أحمد الطيب مع ممثّلي الاتحادات الرياضية معطيات الدورة، التي تستضيفها الصين للمرة الثانية، بعد نسخة هايانج عام 2012، مشدداً على ضرورة مواصلة الأداء المميز، لا سيما عقب المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي اختُتمت مؤخراً في مدينتي ميلانو وكورتينا بإيطاليا.
كما ناقش الحضور تفاصيل الرياضات المدرجة في الحدث، وجاهزية القرية الرياضية بمرافقها وخدماتها، ومدى قربها من مواقع المنافسات، حيث لا تتجاوز المسافة الزمنية بين أبعد موقع والقرية 35 دقيقة، ما يوفّر بيئة مثالية للرياضيين من حيث سهولة التنقل والتركيز على المنافسات. 
ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في أربعة مواقع رئيسية هي: يازو، هايتنج، تيانا، وجيانج، إلى جانب استعراض جداول المغادرة والوصول للوفود المشاركة.
ويبلغ عدد الرياضيين والرياضيات المسجّلين في النظام الإلكتروني للدورة 3798 لاعباً ولاعبة، يمثّلون 45 لجنة أولمبية وطنية منضوية تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، للمشاركة في 14 رياضة تتضمن 15 تخصصاً و63 حدثاً تنافسياً.

