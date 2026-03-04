الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شرطة دبي» و«البلدية» على لقب سلة الكراسي في «ند الشبا»

جانب من منافسات بطولة سلة الكراسي المتحركة (من المصدر)
4 مارس 2026 04:35

دبي (الاتحاد)

يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق بلدية دبي على لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز الذي يقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء تأهل فريق القيادة العامة لشرطة دبي إلى النهائي بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 34 – 18 في مباراة نصف النهائي، فيما تأهل فريق بلدية دبي بعد فوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 38 – 16.
من ناحية أخرى، يواصل فريق الحرس الوطني تألقه في بطولة شد الحبل لليوم الثاني على التوالي، حيث فاز على فريق شرطة دبي بشوطين، وفاز أيضاً على فريق القوات الجوية بذات النتيجة في فئة المؤسسات الحكومية.
وشهدت باقي النتائج فوز فريق وزارة الدفاع على فريق القوات الجوية بنتيجة 2 – 0، فيما تغلّب فريق الدفاع المدني بدبي على فريق شرطة دبي بنتيجة 2 – 0.
وفي فئة المجتمع فاز فريق الجوارح على فريق إيه جي مصطفى بنتيجة 2 – 1، وفاز فريق دبليو وورلد جيم على فريق ترانس جارد بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق المهدوي والحربي على فريق رابتر جيم بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق المقاتلون بنتيجة 2 – 0، وتغلب فريق العجبان على فريق آفالار بنتيجة 2- 0، وتفوق فريق وصل على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق ليفل أب على فريق محاربين منغالاور بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق جلوبال على فريق أولمبيا بنتيجة 2 – 0.

«السماوي» إلى نصف نهائي الطائرة

أخبار ذات صلة
«دبي الدولية للقرآن الكريم».. الأعلى قيمة عالمياً بإجمالي مكافآت يتخطى 12 مليون درهم
«دو» شريك استراتيجي لحملة «حد الحياة»

حجز فريق السماوي بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي الكرة الطائرة بعد تصدره لمجموعته برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز على فريق يازار بنتيجة 3 - 1، في مباراة شهدت استحواذه على مجريات الشوطين الأول والثاني، قبل أن يعود منافسه في الشوط الثالث، لكنه استعاد زمام المباراة في اللحظات الأخيرة منهياً الشوط الرابع بنتيجة 25 - 22، ويفوز بالمباراة وصدارة المجموعة الأولى ويحجز مقعده في دور نصف النهائي، وحلّ فريق يازار في المركز الثاني من ترتيب المجموعة ليتأهل هو الآخر إلى دور نصف النهائي، الذي تقام منافساته غداً.

دورة ند الشبا الرياضية
بلدية دبي
دبي
شرطة دبي
الكراسي المتحركة
كرة السلة
