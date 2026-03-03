شباب الأهلي بطل كأس اتحاد السلة بـ«ثلاثية واشنطن»



علي معالي (دبي)

توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس الاتحاد لكرة السلة بعد الفوز على النصر 103-100، في المباراة النهائية التي جرت على صالة شباب الأهلي في الممزر، وكان واشنطن هو مصدر سعادة الفرسان عندما سجل ثلاثية حاسمة قبل نهاية المباراة بـ 21 ثانية.

توج الفائزين عبد اللطيف الفردان رئيس اتحاد كرة السلة، يرافقه سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ومحمد صالح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، وسالم بن علي مشرف قطاع كرة السلة بنادي النصر

جاء الشوط الأول من المباراة قوياً بين الفريقين، وانتهى بتقدم «الفرسان» بفارق نقطة واحدة فقط (56-55)، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز مثل واشنطن، وقيس عمر، وحامد عبداللطيف، وعمر خالد، وطلال سالم من جانب شباب الأهلي، وفي النصر صالح سلطان، وحسن عبدالله، وهاريس، ومامادو ندياي، ومامادو سامب.

استمر تقارب النقاط بين الفريقين في الربع الأول من الشوط الثاني وتعادلا 59-59، ثم نجح النصر في أن يفرض سيطرته على الربع الرابع من خلال ثلاثيات هاريس وحسن عبدالله وروي ديفين.

ودخلت المباراة مرحلتها الحاسمة والمثيرة قبل النهاية بخمس دقائق عندما تقدم النصر 90-81، وزادت أخطاء «الأزرق» الفردية قبل النهاية ليتعادل الفرسان 94-94، وينجح هاريس في انتزاع ثلاثية مثيرة للنصر، ووصلت النتيجة إلى التعادل 100-100، قبل نهاية المباراة بـ 38 ثانية، واستطاع شباب الأهلي بكفاءة عالية في قلب المباراة لصالحه في النهاية بعد تألق واشنطن وبقية اللاعبين لتنتهي المباراة بنتيجة 103-100.