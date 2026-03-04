«ند الشبا الرياضية».. «التداوي» و«إنفستمنت» إلى نصف نهائي «الطائرة»

دبي (الاتحاد)

تأهل فريقا التداوي وإم آي إن إنفستمنت إلى دور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان، والذي يقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى دور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة، على أن تقام مواجهتا نصف النهائي اليوم، حيث يلتقي فريق السماوي متصدر المجموعة الأولى مع فريق التداوي ثاني المجموعة الثانية، ويعقبه لقاء فريق إم آي إن إنفستمنت مع نظيره يازار.

وجاء تأهل التداوي، وإنفستمنت، بعد مواجهتهما المباشرة في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية، في مباراة قوية امتدت إلى خمسة أشواط، وانتهت بفوز إنفستمنت بنتيجة (3-2)، وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25 – 20 و18 - 25 و25 – 21، و16 - 25، وفي الشوط الخامس والفاصل، كثف لاعبو إنفستمنت ضرباتهم الهجومية وحسموا الشوط بنتيجة 15 – 11.

فيما فاز فريق زعبيل على فريق تايجر زعبيل بنتيجة (3-2)، بواقع 20-25، و27-25، و25-18، و23-25، و15-9، وبرغم هذا الفوز، ودّع الفريقان المنافسات بعد تذيلهما ترتيب المجموعة الثانية، التي تصدّرها فريق إم آي إن إنفستمنت برصيد 7 نقاط، يليه التداوي بالرصيد ذاته، فيما خرج زعبيل من البطولة برصيد 3 نقاط فقط، وودّع تايجر المنافسات برصيد نقطة واحدة.

من ناحية أخرى، تشهد بطولة شدِّ الحبل منافسة قوية ومتابعة جماهيرية واسعة في مجمع ند الشبا الرياضي، مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم، ففي منافسات فئة المؤسسات الحكومية، فاز فريق وزارة الدفاع على فريق الدفاع المدني بدبي (2-0)، وفاز فريق القوات الجوية على فريق شرطة دبي (2-0).

وفي الفئة المجتمعية، وضمن المجموعة الأولى، فاز فريق إيه جيه مصطفى 1 على فريق دبليو وورلد جيم، كما فاز فريق الجوارح على فريق ترانس غارد.

وشهدت المجموعة الثانية، فوز فريق المقاتلون على فريق رابتر جيم، كما فاز فريق المهدوي والحربي على فريق أكاديمية آي إف بي الرياضية.

وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق العجبان على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات، كما فاز فريق وصل على فريق أفالار.

بينما شهدت المجموعة الرابعة، فوز فريق ليفل آب على فريق أولمبيا، كما فاز فريق جلوبا على فريق «محاربين منغالاور».