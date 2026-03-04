كأس منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» و«الخدمات المساندة» إلى ربع النهائي

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختُتمت منافسات المجموعة الثالثة، ضمن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بمواجهتين حبستا الأنفاس واتّسمتا بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، وأسفرت نتائجهما عن تأهل فريقي «مدارس الإمارات الوطنية» و«قطاع الخدمات المساندة» إلى الدور ربع النهائي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وذلك في إطار دعم الحركة الرياضية والشبابية وتعزيز روح التنافس الإيجابي خلال الأجواء الرمضانية المباركة.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة «مدارس الإمارات الوطنية» و«قطاع الخدمات المساندة» في ختام منافسات المجموعة، في مباراة غلب عليها الحذر الدفاعي والانضباط التكتيكي العالي.

ورغم المحاولات المتبادلة لهز الشباك، إلا أن يقظة الدفاع وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى 5 نقاط، ليضمنا معاً العبور إلى ربع النهائي عن المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية، خطف فريق «مكتب التنسيق المجتمعي» الأنظار بتحقيقه فوزاً دراماتيكياً على «قطاع الشؤون المالية والمشتريات» بنتيجة 3-2.

وكان قطاع الشؤون المالية قد استهل اللقاء بقوة، متقدماً بهدفين نظيفين سجّلهما تيمازو المعطي في الدقيقتين 11 و17. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، نجح كريم مسعد إبراهيم في تقليص الفارق لتصبح النتيجة 2-1. وفي الشوط الثاني، انتفض مكتب التنسيق المجتمعي ليعدّل النتيجة، قبل أن يوقّع أمين أشرف أحمد على هدف الفوز القاتل، مكملاً «ريمونتادا» مثيرة منحت فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع مكتب التنسيق المجتمعي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تذيّل قطاع الشؤون المالية والمشتريات الترتيب برصيد نقطة واحدة. وحصل كلٌّ من تيمازو المعطي وحسام سلامة على جائزة «رجل المباراة»، تقديراً لأدائهما المميز.

على الجانب الآخر، تواصلت الإثارة أمس بإقامة مواجهتي المجموعة الرابعة في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي. وتبدو الحسابات معقّدة وصراع التأهل مفتوحاً على مصراعيه، حيث تمتلك الفرق الأربعة رصيداً متساوياً بواقع نقطتين لكل منها.

وتجمع المباراة الأولى بين «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» ونظيره «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».

فيما تعقبها المباراة الثانية بين «مكتب البعثات الدراسية» الذي يلتقي «الأرشيف والمكتبة الوطنية».

ومن المتوقع أن تشهد مباريات الليلة تنافسية قصوى، حيث لا بديل عن الفوز لأي فريق يطمح في حجز مقعده رسمياً في دور الثمانية.