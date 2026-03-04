800 عدّاء يرسمون مشهد الجري في اليوم الـ 13 من تحدي حفيت

معتز الشامي (أبوظبي)

بمشاركة 800 متسابق من 43 جنسية، تصدّر سباق الجري في جبل حفيت والمبزرة الخضراء، مشهد اليوم الثالث عشر من «تحدي حفيت الرياضي»، بحضور راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأُقيم السباق عبر ثلاثة مسارات، حيث خُصص مسار 1 كلم للمبتدئين والأطفال والعائلات، ومسار 3 كلم للفئة المتوسطة للأعمار بين 16 و20 عاماً، بينما خُصص مسار 5 كلم للفئة المتقدمة والمفتوحة.

وشهد السباق مشاركة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لنادي العين للاستثمار ومدير «تحدي حفيت الرياضي»، في مشهد يعكس البُعد المجتمعي للحدث وحرص القيادات الرياضية على دعم المبادرات التي تعزّز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

وأسفرت نتائج المنافسات بسباق 5 كلم عن فوز العدّاء ياسر الشاشوي بالمركز الأول بعدما سجّل زمناً قدره 13:57 دقيقة، وجاء إسماعيل الخرشي ثانياً بزمن 14:02 دقيقة، فيما حلّ نعمان العساوي ثالثاً بزمن 14:17 دقيقة.

وفي منافسات سباق 3 كلم، تُوّج العدّاء عبدالصمد الحباز بالمركز الأول بزمن 9:16 دقيقة، تلاه محمد حاجو ثانياً بزمن 9:29 دقيقة، بينما جاء ناصر الكعبي ثالثاً بزمن 9:53 دقيقة.

وفي سباق 1 كلم، حقق علي صلاح المركز الأول بزمن 2:48 دقيقة، وجاء راشد عبدالله العلاوي ثانياً بزمن 2:49 دقيقة، فيما حلّ أحمد مشعل صالح ثالثاً بزمن 2:51 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم لمسافة 1 كلم، تُوج محمد الظاهري بالمركز الأول بزمن 5:48 دقيقة.

من ناحية أخرى، تواصلت المنافسات في عدد من البطولات الرياضية ضمن التحدي، من بينها بطولات تنس الطاولة والريشة الطائرة والكريكيت والرماية وتحدي اللياقة البدنية والرماية بالليزر، إضافة إلى منافسات أصحاب الهمم التي شملت البولينج وكرة الهدف وسداسي ألعاب القوى.

وفي منافسات الرماية، المسدس 9 ملم (رجال)، تُوّج علي مبارك عمر سالم عمر بالمركز الأول برصيد 193 نقطة، وجاء عبدالله النقبي ثانياً بالرصيد ذاته، فيما حلّ عبدالله صالح عبدالله المنهالي ثالثاً.

أما في منافسات البندقية السكتون (رجال)، فأحرز نايف سعيد الكثيري المركز الأول برصيد 204.5 نقطة، وجاء حمدان ناصر سالم المحرمي ثانياً برصيد 204.2 نقطة، بينما حل محمد سالم سعيد القايدي ثالثاً برصيد 203.8 نقطة.

وبدوره، أوضح هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج، أن بطولة الشطرنج الخاطف شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين الدوليين.

وأشار إلى أن البطولة تضم لاعبين من نحو 30 دولة، موضحاً أن طبيعة الشطرنج السريع تتناسب مع الأجواء الرمضانية وتمنح اللاعبين فرصة التنافس في بطولة معتمدة دولياً، معرباً عن سعادته بالمستوى الفني والمشاركة الدولية الواسعة.

وأكد الأستاذ الدولي في الشطرنج جيورجي باشفيلي، المدرب في نادي أبوظبي للشطرنج، أن البطولة تشهد مستوى فنياً مرتفعاً بمشاركة عدد من الأساتذة الدوليين ولاعبين مصنفين من مختلف دول العالم، مشيداً بالمستوى التنظيمي للبطولة.

وقال إن تنظيم مثل هذه الأحداث يعكس اهتمام دولة الإمارات بتطوير رياضة الشطرنج ودعم انتشارها، مؤكداً أن المنافسة تمنح اللاعبين الشباب فرصة مميزة للاحتكاك بالمستويات الأعلى واكتساب الخبرات.

من جانبها، أعربت لاعبة نادي العين واتحاد الإمارات للشطرنج وافية درويش المعمري، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة التي تقام في مدينة العين، مشيرة إلى أن الشطرنج كان جزءاً أساسياً من حياتها منذ سن السادسة.

وأكدت أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من لاعبين من دول ومستويات مختلفة، ما يمنح اللاعبين فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، موضحة أنها حققت سبع نقاط من تسع جولات في مشاركتها الحالية.