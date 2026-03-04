بوجاتشار يغازل التاريخ وتحطيم الأرقام في «سترادي بيانكي»

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه فريق الإمارات - إكس آر جي تركيزه وجهوده إلى توسكانا حيث يخوض سباق سترادي بيانكي، الذي يُعرف باسم «سباق الطرق البيضاء»، وهو كلاسيكية فريدة من نوعها، حيث تشكّل تلال توسكانا المتموجة والمسارات المرصوفة بالحصى اختباراً قاسياً للقوة والتمركز والصمود.

ويقود الحملة بطل العالم الحالي تادي بوجاتشار، الذي يسجل ظهوره الأول في موسم 2026 بمدينة سيينا، حيث يعود النجم السلوفيني إلى سباق سبق أن تُوّج به ثلاث مرات، واضعاً نُصب عينيه فوزاً رابعاً تاريخياً يجعله الأكثر تتويجاً في تاريخ السباق.

ولا يُعد بوجاتشار غريباً عن متطلبات سباقات الكلاسيك، إذ رسّخ مكانته كأفضل درّاج شامل في العالم خلال المواسم الثلاثة الماضية. ففي نسخة 2025، قدّم واحداً من أكثر عروضه درامية على هذه الطُّرق ذاتها، فقبل 49 كلم من النهاية، أخطأ في تقدير أحد المنعطفات وتعرّض لسقوط قوي. ورغم الكدمات، نهض فوراً وبدأ المطاردة، ليغلق الفارق سريعاً، ثم يبتعد عن توم بيدكوك لاحقاً، وينطلق منفرداً نحو سيينا، رافعاً ذراعيه في ساحة بيازا ديل كامبو، محققاً لقبه الثالث بطريقة لا تُنسى.

ويقول تادي بوجاتشار: «سترادي سباق يحمل لي ذكريات لا تُنسى. سجلّي هناك جيد جداً، وآمل أن أكون في موقع قوي مجدداً يوم السبت. نتوقع منافسين أقوياء، فقائمة المشاركين دائماً ما تكون على أعلى مستوى في هذه السباقات الكبرى، وهذا سيجعلها مثيرة للجماهير. إنه سباقي الأول هذا الموسم، وآمل أن أبدأ بشكل جيد. كنت أتابع وأشجع من المنزل حتى الآن، ومتحمِّس للعودة إلى أجواء المنافسة. الفريق يعيش فترة رائعة مع العديد من الانتصارات، ونأمل أن نواصل ذلك في السباقات المقبلة».

وستستضيف سيينا مرة أخرى نخبة من أبرز الأسماء في عالم الدراجات، جميعهم يطمحون للمجد على الطرق البيضاء. يعود البطل السابق توم بيدكوك بطموح تحقيق الفوز بعد وصافته في 2025، وسيكون من أبرز المرشحين. كما يشارك البلجيكي القوي فاوت فان آرت، سعياً لفوزه الأول في موسم 2026، مع قدرته الكبيرة في الحسم إذا وصلت المنافسة ضمن مجموعة محدودة. ويخوض الفرنسي الصاعد بول سيشاس أولى مشاركاته في سترادي بيانكي بعد عرض لافت في فولتا الغارف، قادماً بمعنويات مرتفعة لاختبار نفسه في أحد أعظم المراحل.

وستتحدّى نسخة 2026 الدرّاجين مجدداً عبر 64 كلم من القطاعات المرصوفة بالحصى غير المعبدة الممتدة عبر طبيعة توسكانا.

ويضع فريق الإمارات - إكس آر جي وتادي بوجاتشار التاريخ نُصب أعينهم مرة أخرى، بزخمٍ قوي وقائد يطارد الأرقام القياسية، يصل الفريق إلى إيطاليا مستعداً لقهر حصى توسكانا ومواصلة انطلاقته القوية في موسم 2026.