«السلة القاتلة» تهدي «شباب الأهلي» لقب «كأس الاتحاد»

علي معالي (أبوظبي)

استعاد فريق شباب الأهلي لكرة السلة لقب بطولة كأس الاتحاد بعد غياب دام 6 أعوام، حيث حقق الفرسان أخر ألقاب هذه البطولة موسم 2019-2020، وكانت الرمية الثلاثية القاتلة التي سجلها المحترف الأميركي واشنطن، مصدر سعادة "الفرسان" قبل نهاية المباراة بـ 21 ثانية، ليفوز على النصر بنتيجة 103-100، في مباراة جاءت ممتعة من الجانبين على صالة شباب الأهلي في الممزر، وهو أول ألقاب موسم السلة لفريق شباب الأهلي، بعد أن ودع الفريق دوري سوبر غرب آسيا منذ عدة أيام.

وبعد التتويج الأول، يبحث شباب الأهلي عن خطوة محلية جديدة عندما يخوض الجمعة أولى مباريات المربع الذهبي أمام البطائح على صالة البطائح في بطولة الدوري، والتي يتنافس على الفوز بلقبه 3 أندية أخرى إلى جوار شباب الأهلي وهي النصر والشارقة والبطائح.

وعلق زايد خويدم مدير فريق شباب الأهلي على استعادة لقب كأس الاتحاد والاستعداد لبطولة الدوري قائلاً:" تتويج جاء في توقيت مناسب جداً، قبل خوض أولى مباريات المربع الذهبي للدوري، ونجح "الفرسان" في تقديم مباراة كبيرة أمام منافس قوي، نجح من خلال مدربه حسام الوكيل في أن يجعل من فريق النصر منافساً لا يستهان به في كل المسابقات المحلية".

وقال زايد خويدم:" الخبرات المتراكمة في شباب الأهلي جعلت اللقب يعود مجدداً لبيت "الفرسان"، ونجحنا في علاج اخطاءنا التي جعلت الفريق يودع دوري سوبر غرب آسيا مؤخراً أمام فريق العربي القطري، ونخطط خلال الفترة المقبلة إلى إضافة ألقاب محلية أخرى من خلال الاستفادة مما حققناه أمام النصر والتتويج بلقب كأس الاتحاد".

من جانبه هنأ عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد كرة السلة، شباب الأهلي قائلاً:" المستوى الذي ظهر عليه الفريقين طوال المباراة، والتي ظلت معلقة حتى الثواني الأخيرة، يؤكد تطور اللعبة الكبير، والوصول كذلك إلى حاجز الـ 100 نقطة للفريق الخاسر، يؤكد إصراره على السعي للفوز باللقب.

وقال الفردان:" سوف تشهد بقية مباريات الدوري سباقاً آخر بين الفرق من أجل الفوز بلقب الدوري، وتتويج شباب الأهلي بلقب بطولة كأس الاتحاد ثمرة عمل وجهد كبيرين طوال مشوار البطولة، ولابد من الإشادة بالمستوى الفني المميز الذي قدمه الفريق أمام النصر، الذي نتقدم إليه بالشكر على الأداء القوي والروح الرياضية".