بطولة الشيخ منصور بن زايد.. «بني ياس للجوجيتسو» يتصدر «الأشبال والناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت منافسات الجوجيتسو، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، انطلاقة قوية بإقامة نزالات فئتي تحت 14 و16 عاماً، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في أجواء رمضانية اتسمت بالحماس والانضباط الفني.

وفي ختام المنافسات، حلَّ نادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الأول، تلاه أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

وشهدت النزالات مستوى تنافسياً مميّزاً يعكس تطور القاعدة السنية، مع بروز مهارات التحكم في مجريات النزال وتنوع الأساليب بين اللعب الأرضي والعالي والتحركات السريعة، فيما حُسمت عدة مواجهات بفوارق بسيطة نتيجة تقارب المستويات، في دلالة واضحة على جودة العمل داخل الأندية والأكاديميات، ونجاح البرامج الفنية المعتمدة في صقل المواهب وإعداد جيل جديد من الأبطال وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي إقامة منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية الوثبة 2026، في سياق يعكس الحضور المتنامي للعبة ضمن الفعاليات المجتمعية الكبرى، ويؤكد دورها المحوري في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزّز الاستمرارية البدنية والذهنية للاعبين، ويوفر لهم منصة تنافسية تحافظ على جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، في إطار منظومة متكاملة أسهمت في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في هذه الرياضة.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن إقامة منافسات الجوجيتسو، ضمن هذه البطولة المميزة، تعكس المكانة التي وصلت إليها اللعبة على المستويين المجتمعي والتنافسي، مشيراً إلى أن تزامن البطولة مع «عام الأسرة» يمنحها بعداً إضافياً يتجاوز حدود المنافسة.

وأضاف: «ننظر إلى هذه المشاركات بوصفها استثماراً في الإنسان قبل أن تكون محطة تنافسية، ووجود الأبناء على البساط بدعم مباشر من أسرهم، وفي بيئة رمضانية تجمع بين التراث والرياضة، يعزّز مفهوم الأسرة الداعمة التي تشارك أبناءها مسيرة النمو والإنجاز، كما تسهم هذه البطولات في ترسيخ قيم الانضباط والالتزام والصبر، وهي قيم تنعكس إيجاباً على شخصية اللاعب داخل وخارج إطار الرياضة».

من جانبه، أكد محمد خميس الجنيبي، والد اللاعبة مهرة الجنيبي (تحت 14 عاماً)، أن المشاركة في البطولات الرمضانية تمنح الأبناء تجربة مختلفة من حيث إدارة الوقت وتحمل المسؤولية، قائلاً: «مشاركة أبنائنا في منافسات رياضية خلال الشهر الفضيل تعزّز لديهم القدرة على تنظيم يومهم بين الدراسة والتدريب».

بدوره، أكد اللاعب سيف سالم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حقق ذهبية وزن 55 كجم (فئة تحت 16 عاماً)، أن نزالات اليوم الأول تُشكّل اختباراً حقيقياً للجوانب الفنية التي عمل عليها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التركيز كان على تنفيذ الخطة بدقة وإدارة تفاصيل النزال.

وتتواصل منافسات الجوجيتسو بإقامة نزالات فئة تحت 18 عاماً، على أن تختتم بعد غد بمنافسات فئة الكبار، ضمن برنامج متكامل تقدمه بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية – الوثبة 2026، التي تجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي في أجواء رمضانية مميزة، بما يعزّز استدامة النجاحات المتحققة، ويؤكد المكانة الراسخة للجوجيتسو كإحدى الركائز الأساسية في المشهد الرياضي الوطني ونموذج عالمياً في صناعة الأبطال.