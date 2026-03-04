تشيلسي ملك البطاقات الحمراء في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

باتت البطاقة الحمراء التي تلقّاها بيدرو نيتو في الخسارة أمام أرسنال، على ملعب الإمارات، بنتيجة 2-1، هي السابعة التي يحصل عليها لاعب من تشيلسي في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وترفع تلك البطاقة معدّل هذا النوع من البطاقات لدى تشيلسي في البريميرليج إلى واحدة كل 4 مباريات.

باستثناء إيفرتون (4)، لا يوجد فريق آخر في الدوري لديه حتى نصف عدد البطاقات الحمراء التي حصل عليها تشيلسي هذا الموسم.

وتلقّت 6 فرق فقط عدداً أكبر من البطاقات الحمراء في موسم كامل من البريميرليج، حيث إن الرقم القياسي المشترك لسندرلاند (2009-10) وكوينز بارك رينجرز (2011-12) البالغ 9 بطاقات مهدّد بالخطر مع بقاء 10 جولات من المباريات في موسم 2025-26.

وباستثناء البطاقة الحمراء التي حصل عليها نيكولاس جاكسون ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، كانت هذه هي حالة الطرد التاسعة لتشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد أن تم طرد جواو بيدرو في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، وليام ديلاب ضد وولفرهامبتون في كأس الرابطة.

ومن الجوانب اللافتة أن البطاقات الحمراء التسع قد تم إشهارها لـ 9 لاعبين مختلفين، ولم يَفُز تشيلسي إلا في مباراة واحدة من أصل 7 مباريات في الدوري شهدت طرد أحد لاعبيه هذا الموسم (تعادلين و4 هزائم).

ويمتلك تشيلسي فريقاً شاباً، فلم يُشرك الفريق أي لاعب يبلغ من العمر 29 عاماً أو أكثر هذا الموسم. ويبلغ متوسط أعمار لاعبي تشيلسي المشاركين في الدوري هذا الموسم 24 عاماً و291 يوماً، ويأتي بعده في الترتيب سندرلاند بمتوسط أعمار 25 عاماً و308 أيام، أي أكبر منه بأكثر من عام.

وفي ظل غياب لاعبين ذوي خبرة كبيرة في الفريق، قد تكون كثرة اللاعبين الشباب دون توجيه كافٍ داخل الملعب هو السبب الرئيس وراء قراراتهم غير الناضجة، هذا وارد، مع التأكيد على أن 7 من أصل 9 لاعبين طُردوا من تشيلسي هذا الموسم تبلغ أعمارهم 24 عاماً فأكثر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس بالأمر الجديد على تشيلسي. في الواقع، يحمل النادي الرقم القياسي غير المرغوب فيه لأكبر عدد من البطاقات الصفراء في موسم واحد من البريميرليج، وقد حقق ذلك قبل موسمين فقط (105 بطاقات).

وحصل الفريق على 4 بطاقات حمراء فقط في موسم 2023-2024، لكن معدل 2.9 بطاقة (صفراء وحمراء) لكل مباراة في ذلك الموسم هو الأعلى في تاريخ البطولة.

وفي الموسم الماضي، حصل لاعبو الفريق على 99 بطاقة صفراء، وهو رابع أعلى رقم منذ حقبة البريميرليج عام 1992، ولم يحصل تشيلسي إلا على 65 بطاقة صفراء هذا الموسم - 3 فرق فقط حصلت على أكثر منه، ما يعني أن متوسط عدد البطاقات التي حصلوا عليها في المباراة الواحدة انخفض من 2.8 قبل موسمين و2.6 الموسم الماضي إلى 2.3 فقط هذا الموسم، ولكن ربما يعود ذلك إلى حصولهم على عدد أكبر من البطاقات الحمراء.

ويحتل متوسط 2.6 بطاقة في المباراة الواحدة المركز الخامس مناصفة في تاريخ البطولة، وتلوح في الأفق بوادر أمل في تشيلسي، حيث يضم الفريق بعضاً من أفضل اللاعبين الشباب في العالم، وقد كان لروسينيور تأثير إيجابي كبير منذ تعيينه. مع ذلك، يحتاج الفريق إلى إيجاد طريقة للحفاظ على انضباطه في اللحظات الحاسمة، لأن ذلك يكلفه الكثير بلا شك.