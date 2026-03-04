فليك: برشلونة يستحق الإشادة رغم مغادرة الكأس

برشلونة (د ب أ)

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن فخره بأداء ناديه، رغم إخفاقه في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم هذا الموسم.

وتغلب برشلونة 3 / صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب (كامب نو) في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة، لكن ذلك لم يكن كافياً للفريق الكتالوني لبلوغ النهائي، الذي يقام بمدينة إشبيلية، ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي، حيث كان على بعد هدف واحد من الدفع باللقاء للعب الوقت الإضافي.

وكان برشلونة خسر صفر / 4 أمام أتلتيكو في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، لتنتهي مواجهة الفريقين بفوز فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وأحرز مارك بيرنال هدفين، فيما أضاف رافينيا هدفاً من ركلة جزاء لبرشلونة، الذي كان في طريقه لجعل المستحيل يبدو ممكناً.

وقال فليك عقب المباراة: «من الواضح أنني حزين لعدم تحقيق هدفنا بالوصول إلى النهائي في إشبيلية، لكن يمكننا أن نفخر كثيراً. أتيحت لنا فرص لتسجيل أربعة أو خمسة أهداف، ويتعين علينا التركيز على ذلك في المباريات والتحديات القادمة». أضاف المدرب الألماني في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة: «لقد بذلنا قصارى جهدنا، وهذا ما كنت أرغب في رؤيته. قدمنا أكثر من 100%، وهذا أمر رائع. اليوم، لعب الجميع بكل حماس، وكان الأداء رائعاً من جانبنا، لكن لم يكتب لنا الفوز، وينبغي علينا تقبل ذلك».

وأشار فليك إلى أن فريقه كان «شجاعاً»، وأشاد بلاعبيه الشباب قائلاً: «لقد حققنا هذا الإنجاز بفضل لاعبين من أكاديمية لاماسيا مثل كوبارسي، وجيرارد مارتين، ومارك بيرنال، وهذا يسعدني. إنهم يمتلكون موهبة استثنائية.»

وختم مدرب برشلونة حديثه قائلاً: «الجميع متفقون على أسلوب اللعب الذي يجب أن نتبعه، وقد رأينا ذلك على أرض الملعب. ينبغي علينا الاستمرار على هذا النهج، ولكن يجب علينا أولاً أن نتعافى من تلك الكبوة ونتقدم خطوة بخطوة، لأن المشوار لا يزال طويلاً في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا».

ويتربع برشلونة على قمة ترتيب الدوري المحلي، الذي توج به في الموسم الماضي، حيث يمتلك 64 نقطة من 26 مباراة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي ريال مدريد، مع تبقي 12 مباراة على نهاية المسابقة هذا الموسم. كما يستعد برشلونة لملاقاة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأسبوع المقبل، في دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال، التي ظلت عصية على الفريق منذ عام 2015.

ويشار إلى أن أتلتيكو مدريد سوف يلتقي في نهائي كأس الملك مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى في المسابقة بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد.