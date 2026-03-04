الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كافاليرز يمدّد انتصاراته بفوز صعب على متصدر القسم الشرقي

كافاليرز يمدّد انتصاراته بفوز صعب على متصدر القسم الشرقي
4 مارس 2026 14:44

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل جايلون تايسون سبع نقاط من أصل 22 نقطة أحرزها خلال اللقاء في الربع الرابع، وأنهى ​جيمس هاردن المباراة مسجلاً 18 نقطة وقدّم سبع تمريرات حاسمة، ليفوز كليفلاند كافاليرز 113-109 على ديترويت بيستونز متصدّر القسم الشرقي، في ⁠دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وفاز كافاليرز بمباراته السابعة ​توالياً على ملعبه، بينما خسر ديترويت للمرة الثانية فقط ​في ‌آخر عشر مباريات، وانتهى مسلسل ⁠فوزه خارج ​ملعبه في ست مباريات متتالية.
وفي مباراة ثانية، سجل ديفين فاسل ودايلان هاربر 22 نقطة لكل منهما، ليفوز سان أنطونيو سبيرز 131-91 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، ليحقق سبيرز الفوز للمرة 12 في آخر 13 مباراة لعبها.
وسجل ‌لوكا دونتشيتش 27 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وأضاف ليبرون جيمس 21 نقطة، ليمدّد لوس أنجلوس ليكرز ​مسلسل انتصاراته المتتالية إلى ثلاث مباريات بالفوز 110-101 على نيو أورليانز بليكانز.
وأحرز جالين جرين 20 نقطة وعاد ديفين بوكر بعد غياب دام أربع مباريات بسبب الإصابة، ليساعدا فينكس صنز في الفوز 114-103 على سكرامنتو كينجز.
وسجل ‌جاريد ماكين 20 نقطة ​ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب للفوز 116-108 على شيكاغو بولز. وفاز ثاندر للمرة السادسة في سبع مباريات.
وتماسك مينيسوتا تيمبرولفز ليفوز 117-110 على ممفيس جريزليز بفضل ​41 نقطة سجلها ‌أنتوني ⁠إدواردز. وفاز تيمبرولفز ‌للمباراة الرابعة توالياً.
وسجل جالين برونسون 26 ‌نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة في فوز نيويورك نيكس 111-95 على تورونتو رابتورز.
وأحرز ⁠باولو بانكيرو 37 نقطة ليفوز أورلاندو ماجيك 126-109 على واشنطن ​ويزاردز.
وتفوق تشارلوت هورنتس 117-90 على دالاس مافريكس بفضل 17 نقطة سجلها براندون ميلر، ليحقق انتصاره الخامس تواليا.
وسجل بام أديبايو 23 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليفوز ميامي هيت 124-98 على بروكلين نتس، ​الذي خسر للمرة التاسعة توالياً في أسوأ سجل ​له هذا الموسم.

آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
