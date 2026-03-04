6 سائقين ينافسون على لقب مونديال الفورمولا-1 بالموسم الجديد

لندن (د ب أ)

ينطلق الموسم الجديد في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بمدينة ملبورن الأسترالية، يوم الأحد المقبل، حيث يسعى البريطاني لاندو نوريس للدفاع عن لقبه في بطولة العالم.

وقامت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بتقييم فرص نوريس في الفوز باللقب للنسخة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى السائقين الآخرين الذين يتنافسون على لقب بطولة العالم هذا العام.

لاندو نوريس (ماكلارين).. حافظ السائق البريطاني «26 عاماً» على هدوئه ليتوج لأول مرة بلقب بطولة العالم على حساب البطل السابق الهولندي ماكس فيرستابن في ختام الموسم الماضي.

وقد امتلك فريق ماكلارين، الذي ينتمي إليه نوريس، أسرع سيارة في الحلبة خلال العامين الماضيين، ولكن هناك ثمة شكوكاً حول مدى قدرة ماكلارين على المنافسة في ظل لوائح البطولة الجديدة، وهو ما قد يجعل نوريس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه وهو في موقف صعب.

ماكس فيرستابن (ريد بول).. أثبت فيرستابن نفسه كأفضل سائق في جيله، وربما على مر التاريخ، في ظل تتويجه ببطولة العالم أربع مرات، بالإضافة لتحقيقه 71 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى خلال مسيرته الرياضية، ليحتل المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين الفائزين ببطولة العالم بعد البريطاني لويس هاميلتون والألمان مايكل شوماخر، اللذين أحرزا اللقب 7 مرات.

من المرجح للغاية أن يكون السائق الهولندي «28 عاماً» منافساً قوياً على اللقب مجدداً، لا سيما أن فريق ريد بول يستخدم محركاته الخاصة لأول مرة، وكانت المؤشرات الأولية من التجارب مشجعة.

جورج راسل (مرسيدس).. يدخل راسل «28 عاماً»، الجولة الافتتاحية للموسم كمرشح أوفر حظاً للفوز بالبطولة، وفقاً لتوقعات المراهنين، وبعد رحيل هاميلتون عن مرسيدس، تمكن راسل من تعزيز مكانته كسائق الفريق الأساسي، وكان من أبرز المتسابقين في العام الماضي. لم تتمكن مرسيدس من إتقان اللوائح الأخيرة، ولكن يبدو أنها سوف تتمتع بميزة مبكرة على منافسيها، مما يمنح راسل فرصته الأولى للمنافسة على اللقب.

لويس هاميلتون (فيراري).. يسعى هاميلتون «41 عاماً» لتعويض موسمه الأول المخيب للآمال مع فيراري، حيث فشل في الصعود إلى منصة التتويج لأول مرة في مسيرته طوال العام الماضي. ولم يفز أي سائق آخر في تاريخ هذه الرياضة بنفس عدد ألقاب هاميلتون في بطولة العالم (سبعة)، أو الفوز بسباقات الجائزة الكبرى (105)، أو مراكز الانطلاق الأولى (104) أكثر من هاميلتون، ويسعى السائق المخضرم جاهداً لإثبات أنه لا يزال في أوج عطائه، فضلاً عن الاستفادة من تصميم الجناح الخلفي الدوار بزاوية 180 درجة المبتكر من فيراري، والذي منحه ميزة سرعة قصوى بلغت 6 أميال في الساعة على المسار المستقيم خلال التجارب.

شارل لوكلير (فيراري).. يستمد لوكلير ثقة كبيرة من تفوقه على هاميلتون في التجارب التأهيلية وتسجيل النقاط في أول موسم لهما معا في فيراري، ويعتبر سائق إمارة موناكو من أسرع سائقي التجارب التأهيلية في فورمولا 1، وسيكون بالتأكيد منافساً قوياً إذا ما وفرت له فيراري الأدوات اللازمة. ومع ذلك، لا تزال هناك علامات استفهام حول قدرة لوكلير على المنافسة على اللقب خلال الموسم الجديد.

كيمي أنتونيلي (مرسيدس).. بدأ الشاب الإيطالي موسمه الأول بشكل جيد واختتمه بنجاح، وسيسعى للبناء على ذلك في موسمه الثاني، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتفوق عليه زميله في الفريق جورج راسل خلال الموسم.

أوسكار بياستري (ماكلارين).. تصدر البطولة لفترة طويلة الموسم الماضي، لكنه عانى بعد العطلة الصيفية واكتفى بالحصول على المركز الثالث في نهاية الموسم، ولكن يدور السؤال، هل ما زال بياستري يعاني من آثار خسارته لقب الموسم الماضي بفارق ضئيل؟ و مثل زميله في الفريق نوريس، سيواجه السائق الأسترالي، الفائز بسبعة سباقات للجائزة الكبرى في عام 2025، صعوبة أيضاً إذا لم يكن فريق ماكلارين منافساً قوياً منذ بداية الموسم.