الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 سائقين ينافسون على لقب مونديال الفورمولا-1 بالموسم الجديد

6 سائقين ينافسون على لقب مونديال الفورمولا-1 بالموسم الجديد
4 مارس 2026 16:15

لندن (د ب أ)
ينطلق الموسم الجديد في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بمدينة ملبورن الأسترالية، يوم الأحد المقبل، حيث يسعى البريطاني لاندو نوريس للدفاع عن لقبه في بطولة العالم.
وقامت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بتقييم فرص نوريس في الفوز باللقب للنسخة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى السائقين الآخرين الذين يتنافسون على لقب بطولة العالم هذا العام.
لاندو نوريس (ماكلارين).. حافظ السائق البريطاني «26 عاماً» على هدوئه ليتوج لأول مرة بلقب بطولة العالم على حساب البطل السابق الهولندي ماكس فيرستابن في ختام الموسم الماضي.
وقد امتلك فريق ماكلارين، الذي ينتمي إليه نوريس، أسرع سيارة في الحلبة خلال العامين الماضيين، ولكن هناك ثمة شكوكاً حول مدى قدرة ماكلارين على المنافسة في ظل لوائح البطولة الجديدة، وهو ما قد يجعل نوريس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه وهو في موقف صعب.
ماكس فيرستابن (ريد بول).. أثبت فيرستابن نفسه كأفضل سائق في جيله، وربما على مر التاريخ، في ظل تتويجه ببطولة العالم أربع مرات، بالإضافة لتحقيقه 71 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى خلال مسيرته الرياضية، ليحتل المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين الفائزين ببطولة العالم بعد البريطاني لويس هاميلتون والألمان مايكل شوماخر، اللذين أحرزا اللقب 7 مرات.
من المرجح للغاية أن يكون السائق الهولندي «28 عاماً» منافساً قوياً على اللقب مجدداً، لا سيما أن فريق ريد بول يستخدم محركاته الخاصة لأول مرة، وكانت المؤشرات الأولية من التجارب مشجعة.
جورج راسل (مرسيدس).. يدخل راسل «28 عاماً»، الجولة الافتتاحية للموسم كمرشح أوفر حظاً للفوز بالبطولة، وفقاً لتوقعات المراهنين، وبعد رحيل هاميلتون عن مرسيدس، تمكن راسل من تعزيز مكانته كسائق الفريق الأساسي، وكان من أبرز المتسابقين في العام الماضي. لم تتمكن مرسيدس من إتقان اللوائح الأخيرة، ولكن يبدو أنها سوف تتمتع بميزة مبكرة على منافسيها، مما يمنح راسل فرصته الأولى للمنافسة على اللقب.
لويس هاميلتون (فيراري).. يسعى هاميلتون «41 عاماً» لتعويض موسمه الأول المخيب للآمال مع فيراري، حيث فشل في الصعود إلى منصة التتويج لأول مرة في مسيرته طوال العام الماضي. ولم يفز أي سائق آخر في تاريخ هذه الرياضة بنفس عدد ألقاب هاميلتون في بطولة العالم (سبعة)، أو الفوز بسباقات الجائزة الكبرى (105)، أو مراكز الانطلاق الأولى (104) أكثر من هاميلتون، ويسعى السائق المخضرم جاهداً لإثبات أنه لا يزال في أوج عطائه، فضلاً عن الاستفادة من تصميم الجناح الخلفي الدوار بزاوية 180 درجة المبتكر من فيراري، والذي منحه ميزة سرعة قصوى بلغت 6 أميال في الساعة على المسار المستقيم خلال التجارب.
شارل لوكلير (فيراري).. يستمد لوكلير ثقة كبيرة من تفوقه على هاميلتون في التجارب التأهيلية وتسجيل النقاط في أول موسم لهما معا في فيراري، ويعتبر سائق إمارة موناكو من أسرع سائقي التجارب التأهيلية في فورمولا 1، وسيكون بالتأكيد منافساً قوياً إذا ما وفرت له فيراري الأدوات اللازمة. ومع ذلك، لا تزال هناك علامات استفهام حول قدرة لوكلير على المنافسة على اللقب خلال الموسم الجديد.
كيمي أنتونيلي (مرسيدس).. بدأ الشاب الإيطالي موسمه الأول بشكل جيد واختتمه بنجاح، وسيسعى للبناء على ذلك في موسمه الثاني، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتفوق عليه زميله في الفريق جورج راسل خلال الموسم.
أوسكار بياستري (ماكلارين).. تصدر البطولة لفترة طويلة الموسم الماضي، لكنه عانى بعد العطلة الصيفية واكتفى بالحصول على المركز الثالث في نهاية الموسم، ولكن يدور السؤال، هل ما زال بياستري يعاني من آثار خسارته لقب الموسم الماضي بفارق ضئيل؟ و مثل زميله في الفريق نوريس، سيواجه السائق الأسترالي، الفائز بسبعة سباقات للجائزة الكبرى في عام 2025، صعوبة أيضاً إذا لم يكن فريق ماكلارين منافساً قوياً منذ بداية الموسم.

أخبار ذات صلة
اختبار البطاريات والمسارات يضع بياستري في مأزق أستراليا
نوريس يستهل حملة الدفاع عن لقب الفورمولا-1 في الحقبة الجديدة
لاندو نوريس
مونديال الفورمولا 1
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©