الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رابطة الدوري الأوروبي للسلة تُعلن تعليق مباراتين في الجولة الـ30

رابطة الدوري الأوروبي للسلة تُعلن تعليق مباراتين في الجولة الـ30
4 مارس 2026 16:58

دبي (وام)
أعلنت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج» تعليق مباراة نادي دبي لكرة السلة مع بارتيزان موزارت بيت بلجراد الصربي في الجولة الـ30 من المسابقة، والتي كان من المقرر إقامتها غداً في بلجراد، علاوة على مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها.
وأكدت الرابطة أنها ستعمل بالتنسيق مع الأندية المعنيّة على دراسة أفضل الخيارات الممكنة لإعادة جدولة المباراتين، مع مواصلة متابعة المستجدات عن كثب، والحفاظ على تواصل مستمر مع الجهات المحلية والدولية والأطراف ذات الصلة، بما يضمن سلامة جميع المشاركين وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

أخبار ذات صلة
مدرب دبي للسلة يشيد بأمسية المدرجات في الفوز على أسفيل ليون
«دبي للسلة» يطيح أسفيل ليون الفرنسي ويتقدم في «اليوروليج»
دبي لكرة السلة
الدوري الأوروبي لكرة السلة
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©