ألكاراز يكشف سبب تألقه مع بداية الموسم الحالي

إنديان ويلز (د ب أ)

يعتقد نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، أن سر بدايته المثالية في عام 2026، والتي حقق خلالها 12 فوزاً من دون هزيمة، لا يكمن في ضرباته الأمامية والخلفية. وقال ألكاراز خلال مؤتمره الصحفي قبل مشاركته في بطولة (إنديان ويلز): «أعتقد أنني أتحكم في انفعالاتي بشكل أفضل داخل الملعب. أظن أن هذا هو سر المستوى الجيد الذي أقدمه مؤخراً. لأنني أتحكم في نفسي داخل الملعب، وفي هدوء أعصابي أجد الحلول». وحقق اللاعب الشاب إنجازه الذي كان دائماً يحلم به، بالفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وذلك عقب تتويجه لأول مرة ببطولة أستراليا، أولى المسابقات الكبرى في الموسم الحالي. وحافظ ألكاراز على قوة الدفع التي حصل عليها عقب تتويجه ببطولة قطر مؤخراً، فيما يركز حالياً من أجل الاحتفاظ بهذه العقلية لتحقيق الانتصارات هذا الموسم. أضاف ألكاراز في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين: «عندما كنت أغضب أو عندما كنت ألعب بشكل سيئ، كنت أجد طريقي الصحيح مجدداً، لأنني كنت هادئاً». وتابع: «كنت أسيطر على نفسي وعلى انفعالاتي، وحافظت على تركيزي العالي. أستطيع القول إنني كنت أقوم بذلك بشكل أفضل من ذي قبل». ويعتبر ألكاراز «22 عاماً» الآن في وضع مثالي في إنديان ويلز، حيث يمتلك سجلاً مميزاً في المسابقة، التي يتصدر تصنيفها، بواقع 20 فوزاً مقابل 3 هزائم، علماً بأنه توج باللقب عامي 2023 و2024 وللمرة الأولى، يصل ألكاراز إلى إنديان ويلز من دون أي هزيمة في الموسم، ويتمتع متصدر التصنيف العالمي بثقة عالية قبل انطلاق أولى بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة لهذا الموسم.

وصرح ألكاراز «أنا فخور جداً ببدايتي لهذا العام. أتمنى أن تستمر سلسلة انتصاراتي، وإلا لكنت سأحاول ذلك، لكنني سعيد فقط برؤية نفسي ألعب تنساً رائعاً». ويبدأ ألكاراز حملته نحو لقبه الثالث في إنديان ويلز بمواجهة المصنف الثالث عالمياً سابقاً، البلغاري جريجور ديميتروف، أو اللاعب الفرنسي الصاعد بقوة، تيرينس أتماني.

واختتم ألكاراز حديثه، حيث قال: «بصراحة، الأمور تسير على ما يرام. أشعر باختلاف طفيف عن السنوات الماضية، لكنني خضت تدريبات جيدة. لقد عدت وأنا جاهز، لذا فالوضع جيد وأنا متحمس للبدء».