«رأس الخور» يجدد صراع الأبطال في كرنفال دبي للخيول

4 مارس 2026 21:53

دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباقات الخيل، أن مضمار ميدان سيشهد الجمعة سباق «رأس الخور» من الفئة الثالثة برعاية «إعمار»، الحدث الرئيسي لأمسية كرنفال دبي، بمشاركة نخبة من الخيول يتقدمها «مربان» و«ميستريوس نايت»، صاحبا المركزين الأول والثاني في نسخة العام الماضي.
ويعود «ميستريوس نايت» بإشراف المدرب تشارلي أبلبي بعد حلوله خامساً في «الفهيدي فورت» - الفئة الثانية، حيث أكد جاهزيته لمسافة 1400 متر رغم انطلاقه من البوابة 13.
في المقابل، يدفع المدرب مايكل كوستا بكل من «مربان» و«النجم»، الأخير العائد بفوز في «الفهيدي فورت»، متفوقاً على «شيكاغو كريتيك».
ويتطلع المدرب جوني مورتي لتحقيق فوزه الأول في ميدان مدرباً عبر «شيكاغو كريتيك»، بعد أداء ثابت واقترابه من الفوز في مشاركته الأخيرة.
كما يبرز «فورت باين» بطل 2024 بإشراف نيكولا كوليري، فيما تشارك «دبي تريجر» لمدربها سعيد بن سرور بعد حلولها ثالثة في سباقي «كيب فيردي» و«بالانشين» - الفئة الثانية، مع العودة لمسافة 1400 متر ومواجهة الذكور.
وفي سباق «مزرات الروية» - الفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة برعاية «إعمار»، يتصدر «جعفر» حامل اللقب، المنتقل حديثاً إلى إشراف دوغ واتسون بعد مشاركته في «كأس منيفة» بالرياض. كما يدفع واتسون بالجواد «أرلان» في «إعمار تشامبيون ستيكس» لمسافة 2200 متر على الرمل، عقب وصافته في «جبل علي ستيكس».
ويواجه «كلايمور» بإشراف جين تشابل-هيام في أول تجربة له على الأرضية الرملية، مستفيداً من تراجع وزنه التصنيفي.
وتشهد الأمسية مشاركة واسعة للمدربين أنطونيو سينترا وخوليو أولاسكواجا عبر تسعة خيول، أبرزها «جو كروم جو» في «إعمار سيرج» لمسافة 1400 متر، و«دوندي فيرمو» في «إعمار مومنتوم» لمسافة 1200 متر عشبي.
كما تخوض «ميس ييتشانس» سباق «نكست مايل» للشروط لمسافة 1200 متر على الرمل، بعد عروض قوية على العشب، بقيادة الفارس فرانسيسكو لياندرو، إلى جانب «دريم أوف توسكانا» العائد من تجربة تجريبية مشجعة.

