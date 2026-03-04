برشلونة يكشف عن تشخيص إصابة الثنائي كوندي وبالدي

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب الثنائي الدفاعي جوليس كوندي وأليخاندرو بالدي لفترة بسبب الإصابة. كان قد تم استبدال كوندي خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، ليشارك مكانه بالدي الذي غادر الملعب أيضاً في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المتوقع أن يغيب بالدي ظهير أيسر برشلونة لمدة أربعة أسابيع تقريباً، بينما لم تتحدد مدة غياب الفرنسي كوندي. ويستعد برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء «بعد الفحوص التي خضع لها كوندي وبالدي، تأكدنا من إصابة المدافع الفرنسي في عضلة الفخذ ذات الرأسين بالساق اليسرى، وتطورات تعافيه ستحدد موعد عودته إلى الملاعب». وأضاف البيان أن بالدي يعاني إصابة في الجزء السفلي من عضلة الفخذ ذات الرأسين بالساق اليسرى، مشيراً إلى أن اللاعب الشاب سيغيب عن الملاعب حوالي أربعة أسابيع.