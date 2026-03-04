الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين يخطط لتحطيم رقم ليفاندوفسكي مع البايرن

كين يخطط لتحطيم رقم ليفاندوفسكي مع البايرن
4 مارس 2026 22:18

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
غادر الملعب وهو يعرج..تشان قد يغيب لفترة طويلة عن دورتموند

قال هاري كين نجم بايرن ميونيخ، إن تقسيم الموسم إلى مراحل يساعده في محاولته لتحطيم الرقم القياسي التهديفي في الدوري الألماني، المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق البافاري السابق.
وفي موسم 2020 - 2021 حطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر بهدف واحد ليصل رصيده إلى 41 هدفاً، ويسير كين حالياً على خطاه بتسجيله 30 هدفاً في 24 مباراة، ويتبقى 10 جولات على انتهاء الموسم.
وقال قائد المنتخب الإنجليزي، الذي أحرز 130 هدفاً في 133 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، لصحيفة بيلد «لا أهتم بالأرقام القياسية، ولا أقول لنفسي أنني أريد تحطيم هذا الرقم». وأضاف: «بل أقسم الموسم إلى مراحل، فمثلاً تنتظرنا خمس مباريات حتى فترة التوقف الدولي القادمة، وأقول لنفسي هل بإمكاني تسجيل 5 أهداف أو أكثر؟». وتابع: «هذا ما أفعله، وليس الالتفات لرقم ليفاندوفسكي القياسي، أو تسجيله أربع ثنائيات متتالية، بل أركز على نفسي وما يمكنني تحقيقه». وواصل المهاجم الإنجليزي «أسعى أحياناً لتسجيل المزيد من الأهداف، وفي أوقات أخرى أهتم بدرجة أقل، ولكن عادة أحدد أهدافاً لنفسي كل 5 أو 6 مباريات». وحقق ليفاندوفسكي الرقم القياسي بمشاركته في 29 مباراة فقط من أصل 34 جولة قبل خمس سنوات، وسجل أهدافه خلال 25 مباراة منها إحراز «هاتريك» أربع مرات، وتسجيل خمس ثنائيات، بخلاف أربعة أهداف في مباراة واحدة. أما كين، فقد احتفل بالهاتريك ثلاث مرات إضافة إلى ست ثنائيات، منها أربع ثنائيات في آخر أربع مباريات، وهو ما يعد رقماً قياسياً في بطولة الدوري الألماني. وأحرز كين أهدافه في 18 مباراة من أصل 24 جولة أقيمت. وختم المهاجم الإنجليزي «أنا في وضع جيد، لقد غاب ليفاندوفسكي عن بعض المباريات، ولكنه أحرز العديد من الثلاثيات، التغلب عليه أمر صعب، وفرص الفوز غير محسومة، سواء نجحت في ذلك أم لا».

هاري كين
ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
اليوم 09:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©