الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختبار البطاريات والمسارات يضع بياستري في مأزق أستراليا

اختبار البطاريات والمسارات يضع بياستري في مأزق أستراليا
4 مارس 2026 22:54

ملبورن (د ب أ)

يستعد السائق الأسترالي أوسكار بياستري لمواجهة المجهول، متسلحاً بخبراته في التعلم السريع، وسط استعداد سباقات «فورمولا 1» لأكبر عملية تغيير في قوانينها. أعلن بياستري، اليوم الأربعاء، أنه على وشك الوصول لأفضل مستوياته، وذلك بعد فوزه بسبعة سباقات في 2025، ولكنه فشل في الفوز ببطولة العالم للسائقين. لكن مع ترقب الجميع للسائق الأسترالي في سباق الجولة الأولى من الموسم الذي سيقام في بلاده، فإن بياستري وجميع السائقين، يواجهون المجهول.
ووفقاً لتغييرات شاملة لقوانين «فورمولا 1»، ستعتمد السيارات هذا الموسم على مزيج متقارب من الطاقة بنسبة 50% تقريباً بين البطاريات ومحركات الاحتراق الداخلي. سيفرض هذا التعديل على السائقين إدارة بطارياتهم في كل لفة، وتحديد الوقت الأمثل لاستخدامها مع إعادة شحنها تدريجياً من خلال الفرامل. وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن ذلك سيكون تحدياً في حلبة «ألبرت بارك» بعد إزالة بعض المنعطفات الضيقة، مما قد يستنزف البطاريات بسبب المسارات المستقيمة الطويلة.
ويبقى بياستري معروفاً بالتعلم السريع، حيث فاز ببطولتي «فورمولا 3» و«فورمولا 2» في مواسمه الأولى، وصعد لمنصة التتويج في موسمه الأولى بسباقات «فورمولا 1» في عام .2023 ويرى بياستري أن المجهول يصب في مصلحته، قائلاً «كلما فهمت هذه السيارات أكثر، كلما تعلمت أسرع، وأعتقد أنني أعرف المطلوب مني للتعلم بسرعة، وأتمنى أن يكون ذلك ميزة لي». وأضاف «سيارات هذا العام مختلفة تماماً، وعلينا التأقلم على أمور غير مسبوقة في عالم الفورمولا». واختتم بالقول «إنها عملية جديدة، وأرى أن ما كان إيجابياً لي في 2025 هو نجاحي في التعامل مع المتغيرات الجديدة أو الأمور التي كنت بحاجة لتحسينها».

أوسكار بياستري
مونديال الفورمولا 1
