«يويفا» يحرم جالطة سراي من جماهيره أمام ليفربول

إسطنبول (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الأربعاء، منع جماهير نادي جالطة سراي التركي من حضور مباراة فريقهم المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك على خلفية أعمال شغب وقعت خلال المباراة أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الماضية.

وأوضح يويفا أن مشجعي النادي التركي ألقوا مقذوفات وأشعلوا الألعاب نارية خلال مباراة إياب ملحق دور الـ 16 التي أقيمت في تورينو يوم 25 فبراير الماضي. ورغم خسارة جالطة سراي 2/3 في مباراة الإياب لكنه تفوق بنتيجة 7/ 5 في مجموع اللقاءين ليصعد لدور الستة عشر، حيث سيلاقي ليفربول ذهاباً في إسطنبول الثلاثاء المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في ملعب آنفيلد يوم 18 مارس.

وحظر «يويفا» على متصدر الدوري التركي بيع التذاكر لمشجعيه في رحلة الذهاب إلى إنجلترا، كما فرض عليه غرامة مالية قدرها 40 ألف يورو، وأكد جالطة سراي أنه سيستأنف ضد هذه العقوبة.