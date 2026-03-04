أليجري على رأس أولويات ريال مدريد وكلوب في الصورة

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يدرس التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، في حال قررت إدارة النادي إجراء تغيير جديد على الجهاز الفني خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يراقب الوضع الفني للفريق عن كثب، خاصة بعد النتائج غير المقنعة التي تحققت هذا الموسم، رغم التغيير الذي حدث على الجهاز الفني في وقت سابق، عندما تم تعيين ألفارو أربيلوا خلفاً للمدرب تشابي ألونسو.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن مستوى الفريق لم يصل بعد إلى التطلعات، الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي الملكي إلى البحث عن مدرب جديد مع نهاية الموسم، ويعد أليجري أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة ريال مدريد.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يقترب فيها المدرب الإيطالي من تدريب النادي الإسباني، إذ سبق أن دخل في مفاوضات مع ريال مدريد عامي 2019 و2021.

وتشير التقارير إلى أنه كان قريباً للغاية من تولي المهمة في صيف 2021، بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي، قبل أن يغير قراره في اللحظات الأخيرة عقب اجتماع جمعه برئيس يوفنتوس آنذاك أندريا أنييلي، ليعود بعدها لتدريب الفريق الإيطالي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب يُعد خياراً آخر مطروحاً أمام ريال مدريد، إلا أن فرص التعاقد معه تبدو صعبة في الوقت الحالي، نظراً لارتباطه بدور إداري مهم في مشروع كرة القدم العالمي لشركة "ريد بول"

من جانبه، حاول أليجري تهدئة التكهنات حول مستقبله مع ميلان، حيث يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027، مؤكداً وجود انسجام كامل بينه وبين إدارة النادي.

وقال المدرب الإيطالي إن العلاقة مع النادي جيدة للغاية، مشيراً إلى أنه سعيد بالعودة إلى ميلان بعد سنوات طويلة، والعمل مع مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكداً أن الجميع داخل النادي يعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج وبناء مستقبل قوي للفريق، وأضاف أن الفريق يمر حاليا بمرحلة جيدة هذا الموسم، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذا المستوى، والمضي خطوة إضافية نحو تحقيق الأهداف الكبرى.