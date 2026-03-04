الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ماروتا: مستقبل إنتر في أمان!

ماروتا: مستقبل إنتر في أمان!
4 مارس 2026 23:30

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، جوزيبي ماروتا، على ثقته في مستقبل الفريق ومواهبه الشابة، ومعلقاً على بعض الملفات المرتبطة بسوق الانتقالات.
ويعيش إنتر موسماً مميزاً على صعيد الدوري الإيطالي، إذ يتصدر جدول الترتيب بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، إلا أن الفريق ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخراً بعد خسارته ذهاباً وإياباً أمام فريق بودو جليمت النرويجي، في خروج شكل خيبة أمل لجماهير النادي.
وقال ماروتا، إن الفريق تجاوز تلك الخيبة سريعاً موضحاً: «طوينا صفحة دوري أبطال أوروبا، بالطبع مع شعور بالحزن، لكننا نعتبر ما حدث تجربة مهمة للتعلم. عندما تنافس في عدة بطولات في وقت واحد فإن المخاطر تكون موجودة دائماً، ولا يمكن الفوز بكل شيء»
وعن التقارير التي ربطت إنتر بالتعاقد مع الموهبة الأرجنتينية الشابة نيكو باز لاعب كومو، أشاد ماروتا بقدرات اللاعب، مؤكداً أنه يملك مستقبلاً واعداً في كرة القدم الأوروبية».
وأضاف:« نيكو باز لاعب موهوب للغاية ولديه إمكانات كبيرة، لكن حقوقه لا تزال مرتبطة بريال مدريد الذي يملك بند إعادة الشراء من كومو، ولذلك من الصعب تخيل أن يسمح له النادي الإسباني بالرحيل بسهولة. أعتقد أننا سنسمع الكثير عن هذا اللاعب في السنوات المقبلة«، كما نفى ماروتا التقارير التي تحدثت عن اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بضم مهاجم إنتر الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، الذي تألق هذا الموسم رغم صغر سنه».
وقال رئيس إنتر لم يصلنا أي طلب من أرسنال بشأن إسبوزيتو. إنتر ليس نادياً يعتمد على بيع اللاعبين، فنحن لا نجعل التجارة باللاعبين نشاطنا الأساسي. إسبوزيتو أحد أبناء أكاديمية النادي ونحن نعتز به كثيراً، واختتم ماروتا تصريحاته بالحديث عن مواجهة الديربي المرتقبة أمام ميلان، مؤكداً أن الموسم لا يزال طويلاً وأن الصراع على البطولات يحتاج إلى الاستمرارية والتركيز في جميع المباريات، سواء أمام الفرق الكبيرة أو الصغيرة.

