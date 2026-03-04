8 أندية تشعل ربع نهائي كأس الاتحاد و«365» يواصل التألق

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتملت فرق الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، بتأهل سيتي (الدرجة الأولى)، ولجينتوس إف سي، و365 (الدرجة الثانية)، عقب فوز سيتي على فورت فيرتوس (الدرجة الثالثة) 3-2، وفوز لجينتوس إف سي على فرسان هسبانيا 4-2، فيما حسم 365 تأهله بفوزه على نوفا ستار 3-1، في ختام مباريات دور الـ 16 مساء الثلاثاء.

ولحقت الفرق الثلاثة بفرق دبا الحصن، العروبة، حتا، الحمرية، ومودرن سبورت التي ضمنت تأهلها مسبقاً إلى ربع النهائي، حيث تستمر المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي تُقام على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.

واتسمت نتائج دور الـ 16 بواقعية كبيرة، بعدما فرضت أندية دوري الدرجة الأولى حضورها بتأهل دبا الحصن، العروبة، حتا، الحمرية، وسيتي، إلى جانب 365 ولجينتوس إف سي، متصدر وخامس ترتيب دوري الدرجة الثانية، إضافة إلى مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة.

وتعود بطولة كأس الاتحاد إلى الواجهة هذا الموسم بعد توقف دام نحو عشرة أعوام، بمشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، في إطار توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة، ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي.

وشهدت مرحلتا الدور التمهيدي ودور الـ 32 إقامة 30 مباراة، أسفرت عن تأهل 17 فريقاً إلى دور الـ 32، لتنضم إليها أندية دوري الدرجة الأولى الـ 15، قبل استكمال الأدوار الإقصائية ابتداءً من دور الـ 16، الذي شهد إقامة ثماني مباريات، ليرتفع إجمالي عدد مباريات البطولة حتى الآن إلى 38 مباراة.

وتتواصل الإثارة في كأس الاتحاد بإقامة مباريات الدور ربع النهائي الأربعاء المقبل 11 مارس، حيث يلتقي حتا مع سيتي، ودبا الحصن مع 365، والعروبة مع مودرن سبورت، والحمرية مع لجينتوس إف سي.

وتشهد بطولة كأس الاتحاد تألقاً لافتاً لفريق نادي 365، متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية، والذي نجح في فرض نفسه بين الكبار بعد بلوغه الدور ربع النهائي. ويبرز في صفوف الفريق الإسباني أليخاندرو بوزويلو، نجم نادي الجزيرة السابق، والذي خاض مع «فخر أبوظبي» 21 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين خلال موسم 2023 - 2024، قبل أن يظهر بقميص فريقه الحالي في منافسات دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد، كما تضم قائمة أبرز لاعبي الفريق المهاجم الشاب أنس النوساني (19 عاماً)، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة في المسابقة.