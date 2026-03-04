الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديلي آلي يعود إلى توتنهام

ديلي آلي يعود إلى توتنهام
5 مارس 2026 00:55

لندن(د ب أ)
عاد الإنجليزي الدولي السابق، ديلي آلي "29 عاماً" للمشاركة في تدريبات ناديه السابق توتنهام هوتسبير، في ظل تكهنات بشأن إمكانية اعتزاله اللعب، فيما يأمل اللاعب في استعادة لياقته.
وبقي ديلي آلي من دون ناد منذ الصيف الماضي، بعد رحيله عن نادي كومو الإيطالي والذي شارك معه 9 دقائق فقط، ويتدرب بشكل فردي في ملعب ناديه السابق توتنهام.
وأكد توتنهام لوسائل الإعلام البريطانية أنه قد تم السماح لديلي آلي بالتدرب على ملعب أكاديميته في هوتسبير واي، بهيرتفوردشاير، وسيستمر في التدرب لبضعة أسابيع حتى يجد نادياً جديداً لإحياء مسيرته الكروية المتعثرة. وعرفت مسيرة ديلي آلي تعثراً بعدما كان من نجوم توتنهام، فبعد رحيله عن لندن انتقل إلى إيفرتون ثم بشكتاش التركي وكومو، والآن دون ناد، وفي واقع الأمر فإن موسم 2021 / 2022 كان الأخير بالنسبة له الذي شارك خلاله في 20 مباراة أو أكثر.
ومنذ أيام تم دعوة ديلي آلي إلى ملعب توتنهام، وذلك خلال مباراة أرسنال التي فاز فيها الأخير، وتحدث بين شوطي المباراة إلى الجماهير التي كانت تشجعه منذ سنوات، حيث قال حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكنني الانتظار حتى أعود للعب من جديد، أتمنى ألا يطول ابتعادي عن الملاعب كثيراً".

