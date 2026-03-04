ختام مثير لبطولة الظفرة الرمضانية للجوجيتسو

الظفرة (الاتحاد)



اختتمت منافسات بطولة الظفرة الرمضانية للجوجيتسو، التي نظمها نادي الظفرة الرياضي ضمن مسابقات بطولة الظفرة الرمضانية، وذلك في مقر النادي بمدينة زايد، وسط أجواء تنافسية حماسية وحضور جماهيري كبير عكس الشعبية المتنامية للعبة في منطقة الظفرة.

وتوّج طحنون محمد المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة، وحمد خميس المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الفائزين في البطولة، التي شهدت مشاركة 70 لاعباً من مختلف مدن الظفرة، في فئات مختلفة مما رفع المستوى الفني للمنافسات، وأضفى طابعاً دولياً على الحدث، خاصة مع المواجهات القوية، التي جمعت بين أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة في مختلف الفئات.

وأقيمت البطولة لفئات الرجال، الشباب، الناشئين، الأشبال، والصغار، حيث بلغ عدد الفائزين بالمراكز الأولى 39 لاعباً، في مشهد عكس اتساع قاعدة اللعبة في المنطقة ونجاح البطولة في استقطاب عناصر متميزة.

وشهدت البطولة حشوداً من الجماهير في صالة النادي، حيث تابعت نزالات مثيرة اتسمت بالقوة والمهارة والانضباط، وارتفعت وتيرة الحماس مع كل حركة إخضاع ناجحة أو قلبٍ لنتيجة النزال في لحظاته الأخيرة، ما جعل ختام البطولة استثنائياً بكل المقاييس.

أكّدت البطولة نجاحها التنظيمي والفني، حيث وفّر نادي الظفرة الرياضي بيئة تنافسية متكاملة، أسهمت في إبراز أفضل ما لدى اللاعبين من مهارة ولياقة وانضباط، لترسّخ البطولة مكانتها كإحدى أبرز فعاليات الجوجيتسو الرمضانية في منطقة الظفرة.

واختُتم الحدث بتكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة، لتبقى البطولة رسالة واضحة بأن الظفرة تواصل دعمها للرياضات القتالية وصناعة أبطال قادرين على تمثيل المنطقة في مختلف المحافل المحلية والدولية.