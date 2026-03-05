«مربان» يواجه «مسترياس نايت» في سباق الخيول بميدان



عصام السيد (دبي)

ينظّم نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ الجمعة، فعاليات جولة جديدة من كرنفال سباقات دبي، والذي يتألف من 8 أشواط متضمنةً بطولة رأس الخور «الفئة الثالثة» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، بجائزة تبلغ 850 ألف درهم، وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية بجائزة 300 ألف درهم، وتبلغ جوائز الحفل مليونين و525 ألف درهم، ويُقام برعاية إعمار.

ويجتذب الشوط السادس والرئيس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، نخبة من الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب رأس الخور وجوائزه 850 ألف درهم برعاية إعمار، أبرزها «مربان» الذي يواجه «مسترياس نايت»، و«النجم».

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1600 متر (عشب) على لقب سباق مزرعة الروية برعاية إعمار، للخيول العربية الأصيلة (الفئة الثانية) من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «سعود».

وخُصّص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر (رملي) على لقب سباق إعمار سيرج تكافؤ (75-95)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190.000 درهم، وأبرز المرشحين «الفريق». وخُصّص الشوط الثالث لمسافة 1900 متر (عشب) على لقب سباق داون تاون داش تكافؤ (80-100)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم، وأبرز المرشحين «ماساي مون».

وخُصّص الشوط الرابع لمسافة 1200 متر (عشب) على لقب سباق إعمار مومينتوم، تكافؤ (80-100)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم، وأبرز المرشحين «بوست مودرن».

وخُصّص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر (رملي) على لقب سباق إعمار تشامبيون ستيكس تكافؤ (85-105)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «الأمير».

وخُصّص الشوط السابع لمسافة 1200 متر (رملي) على لقب سباق نيكست مايل من إعمار «شروط»، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 210.000 درهم، وأبرز المرشحين «ماجيك ستار».

وخُصّص الشوط الثامن لمسافة 1400 متر (عشبي) على لقب سباق إعمار فيلوسيتي تكافؤ (65-85) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 175.000 درهم، وأبرز المرشحين «أوريجنال آوت لو».