الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مربان» يواجه «مسترياس نايت» في سباق الخيول بميدان

«مربان» يواجه «مسترياس نايت» في سباق الخيول بميدان
5 مارس 2026 11:55

 
عصام السيد (دبي)
ينظّم نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ الجمعة، فعاليات جولة جديدة من كرنفال سباقات دبي، والذي يتألف من 8 أشواط متضمنةً بطولة رأس الخور «الفئة الثالثة» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، بجائزة تبلغ 850 ألف درهم، وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية بجائزة 300 ألف درهم، وتبلغ جوائز الحفل مليونين و525 ألف درهم، ويُقام برعاية إعمار.
ويجتذب الشوط السادس والرئيس لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، نخبة من الخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب رأس الخور وجوائزه 850 ألف درهم برعاية إعمار، أبرزها «مربان» الذي يواجه «مسترياس نايت»، و«النجم».
وينطلق الشوط الأول لمسافة 1600 متر (عشب) على لقب سباق مزرعة الروية برعاية إعمار، للخيول العربية الأصيلة (الفئة الثانية) من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «سعود».
وخُصّص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر (رملي) على لقب سباق إعمار سيرج تكافؤ (75-95)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190.000 درهم، وأبرز المرشحين «الفريق». وخُصّص الشوط الثالث لمسافة 1900 متر (عشب) على لقب سباق داون تاون داش تكافؤ (80-100)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم، وأبرز المرشحين «ماساي مون».
وخُصّص الشوط الرابع لمسافة 1200 متر (عشب) على لقب سباق إعمار مومينتوم، تكافؤ (80-100)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم، وأبرز المرشحين «بوست مودرن».
وخُصّص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر (رملي) على لقب سباق إعمار تشامبيون ستيكس تكافؤ (85-105)، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «الأمير».
وخُصّص الشوط السابع لمسافة 1200 متر (رملي) على لقب سباق نيكست مايل من إعمار «شروط»، للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 210.000 درهم، وأبرز المرشحين «ماجيك ستار».
وخُصّص الشوط الثامن لمسافة 1400 متر (عشبي) على لقب سباق إعمار فيلوسيتي تكافؤ (65-85) للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 175.000 درهم، وأبرز المرشحين «أوريجنال آوت لو».

 

أخبار ذات صلة
«رأس الخور» يجدد صراع الأبطال في كرنفال دبي للخيول
«جاب جازل» بطل الأمهار و«مخيفة» تحصد لقب «كلاسيكو المهرات»
ميدان
سباقات الخيول
سباقات الخيول العربية
مضمار ميدان
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©