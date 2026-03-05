الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جارديم مدرباً جديداً لفلامنجو البرازيلي

جارديم مدرباً جديداً لفلامنجو البرازيلي
5 مارس 2026 12:15

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
اختار نادي فلامنجو البرازيلي، الأربعاء، البرتغالي ليوناردو جارديم مدرباً جديداً لفريقه، بعد الإقالة المفاجئة لفيليبي لويس مطلع الأسبوع، وكان جارديم (51 عاما) قد أعلن في ديسمبر، استقالته من تدريب نادي كروزيرو بعد عشرة أشهر فقط على توليه المهمة، حفاظاً على «صحته الجسدية والنفسية».
وقال نادي ريو دي جانيرو عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «مرحبا بك في فلامنجو، ليوناردو جارديم»، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي وقّع العقد يوم الأربعاء حتى ديسمبر 2027.
وقاد المدرب السابق لموناكو، المتوّج بلقب الدوري الفرنسي عام 2017، الأربعاء حصته التدريبية الأولى، على أن يُقدَّم رسمياً الخميس.
كما درّب جارديم في منطقة الخليج بين 2021 و2025، وقاد الهلال إلى التتويج في الدوري السعودي 2022 ودوري أبطال آسيا 2021، وشباب الأهلي في الدوري 2023، ويخلف جارديم فيليبي لويس الذي أُعلن عن إقالته ليل الاثنين-الثلاثاء، بعد وقت قصير من فوز فلامنجو بنتيجة 8-0 على فريق مادوريرا المتواضع.
وقال المدرب البالغ 40 عاماً في رسالة وداع عبر إنستجرام «أرحل بسلام، مرفوع الرأس وضمير مرتاح. كرة القدم دورات، ودورتنا كانت تاريخية».

