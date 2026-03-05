ديوكوفيتش: أمتلك الشغف والجودة لمواصلة التحدي في التنس



إنديان ويلز (رويترز)

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه لا يرى أي سبب لاعتزاله التنس ⁠لأنه لا يزال متحفّزاً للمنافسة وقادراً على هزيمة أفضل ​اللاعبين في العالم، وتغلّب اللاعب الصربي (38 عاماً) على ​حامل ‌اللقب يانيك سينر في قبل نهائي ⁠مثير ​في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، قبل أن يخسر أمام المصنّف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز في النهائي، مما يثبت أنه لا يزال قوة لا يستهان بها في أكبر محافل الرياضة.

وقال ‌ديوكوفيتش للصحفيين في إنديان ويلز «كان شعوراً رائعاً بأن أتمكّن من هزيمة سينر في خمس مجموعات في واحدة ​من المباريات الملحمية التي لعبتها مؤخراً في أستراليا، ثم خضت مباراة رائعة أخرى مع كارلوس، الذي كان أفضل في النهاية، بالنسبة لي كانت هذه نتيجة رائعة. لذلك أثبتت لنفسي أولاً وللآخرين أنني ما زلت قادراً على المنافسة على ​أعلى مستوى وهزيمة هؤلاء اللاعبين، لذلك من المنطقي الاستمرار طالما أمتلك هذا الشغف والجودة والحافز للقيام بذلك».

وقال الحائز على 24 لقباً في البطولات الأربع ​الكبرى إنه يستمتع باختيار جدول ⁠بطولاته، الذي ينحصر في الغالب في البطولات الأربع الكبرى والبطولات الإعدادية. كما أنه يخصّص وقتاً لبطولة إنديان ويلز في صحراء ⁠كاليفورنيا حيث فاز باللقب خمس مرات.

وأضاف «أنا أستمتع حقاً ​بإثارة المنافسة. ما زلت أستمتع بالظهور أمام الجماهير والمنافسة. مازلت المصنّف الثالث عالمياً، لذلك لا أعتقد أن الأمر سيئ للغاية من حيث الترتيب والنتائج والأداء، لذلك ما زلت قادراً على المنافسة ​ما زلت أمتلك تلك الميزة وسأستمر في اللعب طالما ​أشعر بذلك».