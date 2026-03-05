«صقور بني ياس» و«الراقي» إلى نهائي بطولة خالد بن طناف



أبوظبي (الاتحاد)

صعد فريقا صقور بني ياس والراقي إلى نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي، التي تقام على ملاعب نادي بني ياس، وأقيمت مواجهتا نصف النهائي وسط أجواءً حماسية ومنافسات مشتعلة بحضور جماهيري غفير زاد من حرارة المباريات، وأضفى طابعاً استثنائياً على الأمسية الرياضية.

ونجح فريق صقور بني ياس في تحقيق فوز ثمين على حساب سالزبوري بطل النسخة الماضية بهدف دون رد، ليحجز بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية التي تقام يوم غد الجمعة، وتميّزت المباراة بالقوة والانضباط التكتيكي من الطرفين، وشهد اللقاء تشجيعاً حماسياً من الجماهير التي حضرت المباراة في أجواء رمضانية ممتعة.

أما المواجهة الثانية، فكانت قمة في الإثارة والندية، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 بين فريقي الراقي والأوروبي في مباراة تبادل فيها الفريقان الهجمات والأهداف وسط تشجيع متواصل من المدرجات. واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الراقي بنتيجة 4-3، ليحجز مقعده في النهائي بعد مباراة ماراثونية حبست الأنفاس.

وبذلك، يضرب صقور بني ياس موعداً بالنهائي مع الراقي في المباراة النهائية يوم غدٍ الجمعة في ملاعب نادي بني ياس بالشامخة، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

شارك في المنافسات 16 فريقاً تم تقسيمها على أربع مجموعات صعد من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.