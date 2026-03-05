الفرنسي بينو يحقق ثاني ألقاب بطولات المغرب في جولة مينا للجولف



طنجة (الاتحاد)

واصلت جولة مينا للجولف، التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة، باعتبارها الوحيدة التي يقع مقرها المنطقة، ومانحة لنقاط التصنيف الدولي، حصد النجاحات حول العالم هذا الموسم، بعد إكمال سلسلة بطولات المغرب، وذلك بعدما أنهى الفرنسي بيير بينو انتظاراً دام أربع سنوات لتحقيق فوز احترافي، بعدما قدّم جولة أخيرة رائعة سجل فيها 67 ضربة، ليتوج بلقب بطولة هيلتون كلاسيك في نادي الهوارة للجولف بمدينة طنجة بالمغرب، منهياً البطولة بمجموع عشر ضربات تحت المعدل، ومتقدماً بفارق ضربتين على مواطنه أندوني إيتشينيك.

وانطلق موسم جولة مينا في البرتغال، مروراً بمصر، والمغرب، وستكون البطولة المقبلة للجولة، هي بطولة قطر كلاسيك في نادي الدوحة للجولف خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس، قبل أن يُختتم الموسم ببطولة العين في نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل.

وجاء فوز بينو لتحتدم المنافسة على لقب بطل الموسم، الذي سيتم حسمه في البطولة الختامية الكبرى في العين نهاية الشهر الجاري، حيث تعود الجولة إلى دولة الإمارات حيث يقع مقرها، وانطلقت منها في عام 2011، وتقدم هذا الموسم جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل بطولة، بالإضافة إلى النقاط المعتمدة من قبل التصنيف الدولي للاعبي الجولف، وتوفّر للاعبين المشاركين فيها مساراً واضحاً نحو كبرى الجولات الدولية للجولف.

وجاء ختام بطولة هيلتون كلاسيك في المغرب، بفوز بينو، الذي تصدّر الترتيب وحصد الجائزة الأولى البالغة 18 ألف دولار.

وقال بينو: «إنه شعور رائع حقاً. هذا هو فوزي الثاني فقط كمحترف، وكان آخر فوز قبل أربع سنوات، لذلك يبدو الأمر وكأنه تجربة جديدة مرة أخرى. بعد البوغي في الحفرة 11 شعرت ببعض التحرر، عوضاً عن اللعب بحذر وحساب الضربات، بدأت أحاول تسجيل المزيد من ضربات البيردي».

كان إيتشينيك أقرب المنافسين، حيث سجل الفرنسي جولة خالية من الأخطاء بنتيجة 67 أيضاً، لينهي البطولة بمجموع ثماني ضربات تحت المعدل في المركز الثاني.

كما سجل الأيرلندي بول ماكبرايد جولة قوية بنتيجة 67 لينهي الأسبوع بشكل ممتاز، حيث سجل ست ضربات بيردي، ليرتفع إلى سبع ضربات تحت المعدل ويحتل المركز الثالث، ويحصل على جائزة قدرها 7 آلاف دولار بعد فترة قضاها في بلاده خلال الشتاء.

سجل ماكبرايد بيردي في أربع من أول 11 حفرة ليصبح ضمن المنافسين، قبل أن يتراجع زخمه في الحفر التسع الأخيرة.

تقاسم أربعة لاعبين المركز الرابع بمجموع خمس ضربات تحت المعدل، وهم: الأيرلندي مارك باور، والإيطاليان آرون زيمر وجاكوبو فيكي فوسا، والإنجليزي كيرتس نايبس، حيث حصل كل منهم على 4550 دولاراً.

وكان أيوب لغويراتي أفضل لاعب مغربي في البطولة، إذ أنهى المنافسات في المركز 35 مكرراً بمجموع خمس ضربات فوق المعدل، بينما أكمل المغربي أيوب السوادي واللاعب الهاوي عصام نقرو البطولة بعد نجاحهما في التأهل إلى الجولة النهائية.