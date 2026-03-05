دوري رجال السلة يعود للانطلاق السبت



علي معالي (أبوظبي)

قرر اتحاد كرة السلة تعديل جدول مباريات دوري الإمارات للرجال، في مرحلته الثانية، لينطلق مساء بعد غد (السبت) بدلاً من الجمعة، وأيضاً تعديل توقيت انطلاق المباريات، فيما يخصّ منافسات المربع الذهبي، وكذلك تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وتقرر أن تبدأ جميع المباريات العاشرة مساء بدلاً من العاشرة والنصف.

تنطلق السبت منافسات المربع الذهبي والتي تأهل إليها شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، وتقام بنظام الذهاب والإياب، وتجمع الجولة الأولى الشارقة مع النصر بالإمارة الباسمة، وشباب الأهلي يحلّ ضيفاً على البطائح، وفي الثانية النصر مع البطائح على صالة النصر، وشباب الأهلي مع الشارقة بدبي يوم 11 مارس، على أن تقام آخر مباريات الذهاب يوم 15 مارس بلقاء النصر مع شباب الأهلي، والبطائح مع الشارقة، وتقام مرحلة الإياب 23 مارس الجاري وتستمر حتى 31 من نفس الشهر ليتم تحديد بطل الموسم بناء على نتائج الفرق في المرحلتين.

وفيما يخص تحديد المراكز تقام المرحلة المقبلة يوم الأحد المقبل بلقاء الوصل مع الجزيرة، والظفرة مع الوحدة، وتستمر المباريات حتى 29 مارس الجاري، وجاء التعديل في مواعيد وتوقيت المباريات بعد الاجتماع التنسيقي الذي جمع مدربي الفرق مع الاتحاد مؤخراً.