الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري رجال السلة يعود للانطلاق السبت

دوري رجال السلة يعود للانطلاق السبت
5 مارس 2026 14:30

 
علي معالي (أبوظبي) 
قرر اتحاد كرة السلة تعديل جدول مباريات دوري الإمارات للرجال، في مرحلته الثانية، لينطلق مساء بعد غد (السبت) بدلاً من الجمعة، وأيضاً تعديل توقيت انطلاق المباريات، فيما يخصّ منافسات المربع الذهبي، وكذلك تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وتقرر أن تبدأ جميع المباريات العاشرة مساء بدلاً من العاشرة والنصف.
تنطلق السبت منافسات المربع الذهبي والتي تأهل إليها شباب الأهلي والنصر والشارقة والبطائح، وتقام بنظام الذهاب والإياب، وتجمع الجولة الأولى الشارقة مع النصر بالإمارة الباسمة، وشباب الأهلي يحلّ ضيفاً على البطائح، وفي الثانية النصر مع البطائح على صالة النصر، وشباب الأهلي مع الشارقة بدبي يوم 11 مارس، على أن تقام آخر مباريات الذهاب يوم 15 مارس بلقاء النصر مع شباب الأهلي، والبطائح مع الشارقة، وتقام مرحلة الإياب 23 مارس الجاري وتستمر حتى 31 من نفس الشهر ليتم تحديد بطل الموسم بناء على نتائج الفرق في المرحلتين.
وفيما يخص تحديد المراكز تقام المرحلة المقبلة يوم الأحد المقبل بلقاء الوصل مع الجزيرة، والظفرة مع الوحدة، وتستمر المباريات حتى 29 مارس الجاري، وجاء التعديل في مواعيد وتوقيت المباريات بعد الاجتماع التنسيقي الذي جمع مدربي الفرق مع الاتحاد مؤخراً.

 

أخبار ذات صلة
«العمر مجرد رقم» في تحدي حفيت الرياضي بالعين
«شرطة دبي» و«البلدية» على لقب سلة الكراسي في «ند الشبا»
اتحاد كرة السلة
دوري السلة
اتحاد السلة
كرة السلة
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©